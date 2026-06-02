Errores inusuales en dibujos animados famosos que muchos no notaron (fotos)

Debemos admitir que, aunque hemos crecido, nuestro interés por ver dibujos animados sigue presente. Afortunadamente, los animadores modernos presentan constantemente nuevos proyectos. La mayoría de ellos no son inferiores en calidad a los dibujos animados que amábamos en nuestra infancia. Sin embargo, incluso en las obras de animación que parecen perfectas, hay algunos errores pasados por alto.

Masha y el Oso

En el episodio "El primer encuentro", después de que el Oso echa a Masha de su casa, se ven cerrojos pesados y clavos grandes en la puerta cerrada. Pero unos segundos después, cuando la puerta se abre hacia adentro, su superficie se vuelve completamente lisa.

Tres Gatos

En el episodio "Saludo musical", la familia de gatos va a la tienda junta. Les gusta una postal con un árbol de Navidad, y Korzhik, que está cerca, quiere comprarla. Sin embargo, en los siguientes cuadros, los adornos del árbol desaparecen de forma antinatural y el color de fondo cambia de verde a amarillo brillante.

Iván Zarévich y el Lobo Gris

En la escena en la que Vasilisa se acerca a Iván, se ve una puerta de una hoja en el espacio entre los personajes. En el siguiente cuadro, cuando se abrazan, esa puerta se convierte inexplicablemente en una puerta de dos hojas.

Tres Héroes: En costas lejanas

Durante la conversación entre el príncipe Vladimir y Julio, se ve claramente un contrafuerte en el fondo. Unos segundos después, cuando Postumba entra en la sala con un carro, la pared entre los cuadros se vuelve repentinamente plana.

Además, los patrones en el cuello de la camisa de Alyosha Popovich también cambian. Los elementos que inicialmente eran rojos se vuelven naranjas más tarde. Naturalmente, el héroe no tuvo tiempo de cambiarse de ropa en tan poco tiempo.

Kikoriki

También hay errores notables en varios episodios de la famosa serie animada. Por ejemplo, en el episodio "El banco", tan pronto como Krosh se aleja del asiento, el letrero de "Pintado" desaparece al instante.

Los Fixis: Top Secret

Cuando los Fixis están sentados en el sofá viendo la televisión, si prestas atención a la tabla situada detrás de Simka, puedes ver que cambia repentinamente de estado en un primer plano. Además, aparece un elemento rosa brillante en la parte superior de la tabla.

Está claro que incluso en los dibujos animados modernos famosos y creados con mucho esfuerzo, se producen errores menores. Pero son precisamente esos detalles los que animan a los espectadores a ser más observadores.