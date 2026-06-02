¡Rayhon deleita a sus fans con su nuevo éxito titulado “No Stress”!

La famosa cantante uzbeka Rayhon Ganiyeva ha anunciado una nueva novedad musical para sus seguidores. La artista reveló que lanzará su nueva canción titulada “No Stress” en los próximos días.

La cantante compartió la noticia a través de su página en redes sociales, invitando a sus fans a prepararse para el estreno. Según Rayhon, el nuevo tema será presentado oficialmente a los oyentes el 5 de junio.

“¡Mi nueva canción ‘No Stress’ sale el 5 de junio! Si quieres ser el primero en escucharla, ve a mis historias, haz clic en el enlace para pre-guardar y presiona el corazón. Así serás de los primeros en escucharla apenas salga. ¡Su apoyo significa mucho para mí!”, escribió la cantante.