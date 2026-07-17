Geely presenta el primer tren motriz eléctrico 16-en-1 del mundo: eficiencia récord

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Geely presenta el primer tren motriz eléctrico 16-en-1 del mundo: eficiencia récord

El gigante automotriz chino Geely ha dado un paso revolucionario en la industria de los vehículos eléctricos al presentar el sistema de propulsión eléctrica inteligente Thunder, el primero del mundo en formato 16-en-1. Desarrollada por su filial InfiMotion, esta tecnología sorprende a los expertos del sector con su eficiencia récord del 93,8 %. Esta cifra es significativamente superior a todos los análogos disponibles actualmente en el mercado. Así lo informa Ixbt.com informa el sitio.

El sistema Thunder combina 12 funciones de hardware y 4 capacidades de software. Según ixbt.com, el sistema incluye el motor, el reductor, el convertidor DCDC, la computadora de a bordo, la unidad de distribución de energía y varios módulos de control (VCU, TMS, HBMS). Gracias a este alto nivel de integración, se eliminaron más de 180 componentes innecesarios, lo que permitió reducir el peso total del dispositivo a 75 kilogramos.

Superioridad tecnológica y compacidad

El nuevo sistema no solo es ligero, sino también muy compacto. La carcasa está hecha de aleación de magnesio y su altura vertical no supera los 325 milímetros. Esto permite crear 28 litros de espacio adicional en el maletero de los vehículos eléctricos. Además, la cantidad de cableado de alto voltaje se redujo en un 30 % y el de bajo voltaje en un 15 %, lo que impacta positivamente en los costos de producción y la seguridad.

El sistema Thunder se basa en una plataforma de alto voltaje de 800 V y utiliza la tecnología One-Chip. Esta solución ayudó a reducir el tiempo de latencia en la transmisión de señales de control de un promedio de 40 milisegundos a solo 2 milisegundos. Como resultado, la velocidad de respuesta del vehículo eléctrico a las órdenes del conductor y la precisión de movimiento han aumentado drásticamente.

Eficiencia energética e inteligencia artificial

Durante las pruebas, un vehículo equipado con este sistema estableció un récord absoluto al consumir solo 8,2 kWh por cada 100 kilómetros. Según el ciclo CLTC, más cercano a la vida cotidiana, esta cifra es de 10,7 kWh. Las principales ventajas del sistema son:

  • Optimización del consumo de energía mediante algoritmos de IA;
  • Capacidad para recuperar energía térmica a bajas temperaturas (hasta -18 °C);
  • Ahorro de más del 40 % de la energía utilizada para calentar la cabina;
  • Mantenimiento de la eficiencia del motor a altas velocidades.
Para regiones con climas variables, la capacidad de ahorro de energía en invierno de este sistema es fundamental. Es bien sabido que el clima frío reduce significativamente el alcance de los vehículos eléctricos, y la solución de Geely busca resolver este problema.

Se espera que el nuevo sistema Thunder 16-en-1 debute primero en el modelo Geely Galaxy TT. Con la implementación de esta tecnología en la producción masiva, los vehículos eléctricos serán más ligeros, eficientes y dinámicos, aumentando la competitividad de la marca en el mercado global.

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Abror Shuhratov
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