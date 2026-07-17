El PSG fija un precio inesperado por Bradley Barcola

El Paris Saint-Germain no planea vender a Bradley Barcola, pero una oferta muy alta podría hacer cambiar de opinión a la directiva del club. Dos grandes clubes ingleses se han sumado a la puja por el jugador francés.

Según L'Équipe, los parisinos solo están dispuestos a dejar salir al delantero de 23 años bajo condiciones específicas.

El PSG exige 150 millones de euros

Según la fuente, el PSG no tiene prisa por vender a Barcola en este mercado de fichajes de verano.

Sin embargo, si llega una oferta de 150 millones de euros, la situación podría cambiar. Esta cifra es más del doble del valor del jugador en el portal Transfermarkt.

El portal estima el valor de mercado actual de Barcola en 70 millones de euros.

Dos gigantes ingleses muestran interés

Liverpool y Arsenal, clubes de la Premier League, están interesados en Barcola.

Ambos equipos están considerando opciones para reforzar su línea de ataque. No obstante, las altas exigencias financieras del PSG podrían complicar las negociaciones.

Por ello, es probable que el futuro del jugador siga siendo una incógnita hasta los últimos días del mercado estival.

¿Qué resultados obtuvo Barcola la temporada pasada?

El jugador francés disputó 49 partidos en todas las competiciones con el PSG la temporada pasada.

En su cuenta:

13 goles;

7 asistencias.

Barcola destaca por su velocidad, regate y capacidad para jugar en varias posiciones de ataque.

El contrato da ventaja al PSG

El contrato actual del jugador con el club parisino se extiende hasta el verano de 2028.

Este acuerdo a largo plazo libera al PSG de la obligación de vender a Barcola a bajo precio. Por eso, los parisinos tienen la capacidad de imponer sus condiciones en las negociaciones.

Ahora, la pregunta principal es: ¿están el Liverpool o el Arsenal dispuestos a acercarse a la cifra de 150 millones de euros?