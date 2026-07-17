El presidente de Corea del Sur vende su casa personal y se queda sin hogar

Corea del Sur Se ha dado a conocer que el presidente Lee Jae-myung vendió su residencia personal. El apartamento está ubicado en la ciudad de Seongnam, cerca de Seúl, y pertenecía al presidente y a su esposa, Kim Hye-kyung, desde 1998.

La superficie del apartamento es de 164 metros cuadrados. Lee Jae-myung lo puso a la venta en febrero por 2.900 millones de wones, aproximadamente 1,9 millones de dólares estadounidenses. El apartamento fue adquirido por el precio establecido.

El presidente vinculó esta medida con la política del gobierno destinada a estabilizar el mercado inmobiliario. En su opinión, tal decisión sirve para aumentar la confianza pública.

Durante una reunión dedicada a la política de vivienda del gobierno, Lee Jae-myung reaccionó a la situación con humor diciendo: «Ahora ya no tengo casa».

Actualmente, el presidente y su esposa residen en la residencia presidencial oficial en Seúl.