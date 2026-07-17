Pep Guardiola explica abiertamente por qué se alejó del fútbol...

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Pep Guardiola explica abiertamente por qué se alejó del fútbol...

«Manchester City» y el exentrenador del FC Barcelona, Pep Guardiola, ha manifestado que no extraña en absoluto su carrera como técnico por el momento. El estratega español afirmó que, tras vivir por el fútbol durante años, ahora desea descubrir otras facetas de su vida.

Guardiola, quien dejó el Manchester City al final de la temporada pasada, subrayó que para volver al fútbol primero debe sentir la necesidad de entrenar. Por ahora, esa necesidad no existe.

« No extraño ser entrenador »

El técnico de 56 años señaló que ha trabajado como entrenador desde los 37 años y que casi toda su vida ha estado ligada al fútbol.

« Mentalmente, no siento esa falta. Ahora quiero descubrir otra vida para mí. Quiero dedicarme a algo fuera del fútbol y ser feliz con ello », declaró Guardiola.

Según sus palabras, aunque uno ame entrenar, llega un momento en la vida en el que se siente la necesidad de hacer una pausa.

Una condición para el regreso

Guardiola no descartó por completo la posibilidad de volver a entrenar en el futuro. Sin embargo, tal decisión no está en sus planes actuales.

« Quizás un día me despierte y diga que quiero volver a entrenar. Pero para tomar esa decisión, primero debo sentir que lo extraño. Ahora mismo, ese sentimiento no está ahí », dijo.

De esta manera, el técnico español indicó que no ha dejado el fútbol definitivamente, sino que se ha tomado un descanso de duración indefinida.

Guardiola quiere dedicar su tiempo a su familia

El exentrenador del City destacó que una de las razones principales de su decisión de tomar un descanso es el deseo de dedicar más tiempo a sí mismo y a sus seres queridos.

« Quiero pasar más tiempo con mis hijos y con mi padre, que tiene 95 años. Tengo 56 años, ya no soy joven. Mi visión del mundo ha cambiado un poco », cita Sky Sport Italia.

Guardiola añadió que actualmente está tratando de acostumbrarse a la vida después de entrenar y de entender qué hará en el futuro.

La nueva vida le está gustando por ahora

El reconocido estratega comentó que el proceso de adaptación a una vida sin fútbol sigue en curso. A pesar de ello, no está descontento con su situación actual.

« Todavía me estoy acostumbrando a la vida tras el banquillo, pero por ahora todo va bastante bien », confesó Guardiola.

También se informó que un artista creó un cuadro que representa a Guardiola y a 11 jugadores del Manchester City al mismo tiempo.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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