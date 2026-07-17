Confiscan oro y millones en la casa de un funcionario iraquí

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Confiscan oro y millones en la casa de un funcionario iraquí

En el marco de una amplia investigación contra la corrupción en Irak, se descubrieron grandes cantidades de dinero en efectivo, oro y objetos de valor en la casa de Adnan al-Jamili, viceministro de Petróleo.

Se informó que durante el registro se confiscaron 25 millones de dinares iraquíes, 200 000 dólares estadounidenses, además de 4 kilogramos de oro y diversas joyas valiosas en el domicilio del funcionario. Este registro se llevó a cabo como parte de una gran operación anticorrupción iniciada a finales de mayo.

Según los datos de la investigación, Adnan al-Jamili es sospechoso de haber organizado un esquema de malversación de fondos públicos a gran escala y de haber actuado como intermediario en beneficio de ciertos altos funcionarios.

Se señala que esta no es la primera confiscación importante en este caso.

Actualmente, las investigaciones sobre este caso continúan. El gobierno iraquí destaca que está tomando medidas firmes para fortalecer la lucha contra la corrupción en el país e identificar las riquezas obtenidas ilegalmente.

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