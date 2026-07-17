La entrada más barata para la final entre España y Argentina supera los 8.000 dólares

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La entrada más barata para la final entre España y Argentina supera los 8.000 dólares

Los precios de las entradas para la final de la Copa del Mundo han alcanzado niveles altísimos. Se informa que la entrada más barata para el decisivo encuentro entre España y Argentina se vende a 8.100 dólares.

Según los informes, el precio de los asientos VIP se estima entre 180.000 y 257.000 dólares. Los precios más altos han llegado hasta los 260.000 dólares.

Para los asientos de comodidad media, los precios han subido entre 32.000 y 90.000 dólares. Esto demuestra que la demanda para este partido final es extremadamente alta.

Las localidades con visibilidad limitada en el estadio, incluidas las situadas detrás del marcador, tampoco son baratas. Estas entradas se venden por unos 8.100 dólares.

Se espera que España y Argentina se enfrenten en la final. Ambos equipos están en el centro de atención de los aficionados antes del partido decisivo.

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