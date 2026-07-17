Jude Bellingham comparte el poema de su conductor tras la derrota en semifinales del Mundial

·75·Deportes
Jude Bellingham comparte el poema de su conductor tras la derrota en semifinales del Mundial

El centrocampista estrella de la selección de Inglaterra, Jude Bellingham, admitió que le resulta difícil expresar sus sentimientos tras la dura derrota ante Argentina en las semifinales de la Copa del Mundo. La estrella del Real Madrid se dirigió a los aficionados a través de las redes sociales, publicando un conmovedor poema escrito por el conductor del autobús del equipo. Así lo informa Goal.com informa .

En el partido de semifinales celebrado en Atlanta, los pupilos de Thomas Tuchel perdieron 1-2. En el minuto 55, un gol de Anthony Gordon había adelantado a los ingleses. Sin embargo, cerca del final del encuentro, los goles de Enzo Fernandez y Lautaro Martinez acabaron con los sueños de final de Inglaterra.

Jude Bellingham, quien logró marcar 6 goles durante el torneo, dijo que no pudo encontrar las palabras adecuadas para describir su estado tras la derrota. Según él, el poema escrito por el conductor del equipo, Michael Chandler, describe perfectamente la situación actual y las emociones vividas a lo largo del torneo.

Símbolo de unidad y resiliencia

Bellingham escribió en su cuenta de Instagram: "Me ha costado mucho encontrar las palabras adecuadas para hablar de ayer y de las últimas semanas, pero estas líneas escritas por nuestro conductor en Kansas City lo resumen todo". El jugador expresó su infinita gratitud a los aficionados en su publicación.

El poema de Chandler habla sobre el orgullo del león, superar el miedo con resiliencia y la importancia de la unidad del equipo. Se espera que estos versos brinden apoyo moral a los jugadores y aficionados ingleses en estos momentos difíciles. Bellingham instó a los seguidores a mantener la unidad y seguir apoyando al equipo.

"Agradezco el apoyo increíble en nuestro país y a los aficionados que nos acompañaron por toda América. Que esta unidad y amor que vimos en nuestro país no terminen con esta campaña. Juntos podemos lograr grandes cosas y lo conseguiremos", añadió el jugador.

Este suceso demuestra lo sincero que es el ambiente alrededor de la selección inglesa. Es notable que incluso el personal técnico participe activamente en elevar la moral del equipo. A pesar de la derrota, Bellingham y sus compañeros miran hacia el futuro con esperanza.

Jude BellinghamInglaterraArgentinaCopa del MundoFútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Las mayores decepciones del Mundial 2026: Cristiano Ronaldo, Neymar y otrosLas mayores decepciones del Mundial 2026: Cristiano Ronaldo, Neymar y otrosHoy, 01:38Sobolev salva al Zenit en el último minuto: ¡El Zenit es campeón de la Supercopa de Rusia!Sobolev salva al Zenit en el último minuto: ¡El Zenit es campeón de la Supercopa de Rusia!Hoy, 01:36Explosión en el mercado de fichajes: Chelsea ficha a Morgan Rogers por una cifra récordExplosión en el mercado de fichajes: Chelsea ficha a Morgan Rogers por una cifra récordHoy, 01:33Kylian Mbappé sobre la salida de Didier Deschamps: «No pudimos darle a nuestro entrenador una despedida digna»Kylian Mbappé sobre la salida de Didier Deschamps: «No pudimos darle a nuestro entrenador una despedida digna»Hoy, 01:33Última batalla por el bronce: Se anuncian las alineaciones de Francia e InglaterraÚltima batalla por el bronce: Se anuncian las alineaciones de Francia e InglaterraHoy, 01:32El Liverpool está a punto de fichar a una nueva estrella sudamericanaEl Liverpool está a punto de fichar a una nueva estrella sudamericanaHoy, 01:15
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev