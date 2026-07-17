Jude Bellingham comparte el poema de su conductor tras la derrota en semifinales del Mundial

El centrocampista estrella de la selección de Inglaterra, Jude Bellingham, admitió que le resulta difícil expresar sus sentimientos tras la dura derrota ante Argentina en las semifinales de la Copa del Mundo. La estrella del Real Madrid se dirigió a los aficionados a través de las redes sociales, publicando un conmovedor poema escrito por el conductor del autobús del equipo. Así lo informa Goal.com informa .

En el partido de semifinales celebrado en Atlanta, los pupilos de Thomas Tuchel perdieron 1-2. En el minuto 55, un gol de Anthony Gordon había adelantado a los ingleses. Sin embargo, cerca del final del encuentro, los goles de Enzo Fernandez y Lautaro Martinez acabaron con los sueños de final de Inglaterra.

Jude Bellingham, quien logró marcar 6 goles durante el torneo, dijo que no pudo encontrar las palabras adecuadas para describir su estado tras la derrota. Según él, el poema escrito por el conductor del equipo, Michael Chandler, describe perfectamente la situación actual y las emociones vividas a lo largo del torneo.

Símbolo de unidad y resiliencia

Bellingham escribió en su cuenta de Instagram: "Me ha costado mucho encontrar las palabras adecuadas para hablar de ayer y de las últimas semanas, pero estas líneas escritas por nuestro conductor en Kansas City lo resumen todo". El jugador expresó su infinita gratitud a los aficionados en su publicación.

El poema de Chandler habla sobre el orgullo del león, superar el miedo con resiliencia y la importancia de la unidad del equipo. Se espera que estos versos brinden apoyo moral a los jugadores y aficionados ingleses en estos momentos difíciles. Bellingham instó a los seguidores a mantener la unidad y seguir apoyando al equipo.

"Agradezco el apoyo increíble en nuestro país y a los aficionados que nos acompañaron por toda América. Que esta unidad y amor que vimos en nuestro país no terminen con esta campaña. Juntos podemos lograr grandes cosas y lo conseguiremos", añadió el jugador.

Este suceso demuestra lo sincero que es el ambiente alrededor de la selección inglesa. Es notable que incluso el personal técnico participe activamente en elevar la moral del equipo. A pesar de la derrota, Bellingham y sus compañeros miran hacia el futuro con esperanza.