Vozinha hace declaraciones inesperadas sobre Messi y Yamal antes de la final

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Vozinha hace declaraciones inesperadas sobre Messi y Yamal antes de la final

La final de la Copa Mundial 2026 genera un gran interés, no solo como un choque entre Argentina y España, sino también como el enfrentamiento entre dos generaciones de estrellas. El portero de la selección de Cabo Verde, Vozinha, Lionel Messi y Lamine Yamal, dio su opinión sobre esta confrontación.

Según sus palabras, los aficionados no esperan un simple partido de fútbol, sino un verdadero espectáculo en el encuentro decisivo.

« Nos espera una verdadera magia »

Vozinha destacó que la atención principal en la final entre España y Argentina se centrará en Messi y Yamal.

« Cuando Messi y Yamal, los dos mejores jugadores del mundo, se enfrentan en el campo, se puede decir con seguridad que nos espera una verdadera magia y un combate espectacular », afirmó el guardameta.

En su opinión, el estilo de juego, la técnica y la habilidad en los duelos individuales de ambos jugadores le darán un significado especial a la final.

Yamal recibe grandes elogios

El portero caboverdiano también expresó una opinión audaz sobre el futuro de Lamine Yamal.

« Creo que Yamal será el nuevo Messi en el futuro », citó Vozinha a través de The Touchline.

El joven jugador español demostró una vez más, con su desempeño en el Mundial, que es una de las estrellas más prometedoras del fútbol mundial.

El gran choque de dos generaciones

A sus 39 años, Lionel Messi uno de los jugadores más grandes de la historia, luchará por un nuevo título mundial.

Lamine Yamal, como líder de la nueva generación, tiene la oportunidad de jugar su primera final de Copa Mundial. Por ello, su enfrentamiento se considera un duelo simbólico entre la experiencia y la juventud.

El campeón se conocerá el 19 de julio

La Copa Mundial 2026, organizada por Estados Unidos, Canadá y México, concluirá el 19 de julio.

En el partido decisivo, la actual campeona del mundo, Argentina, se enfrentará a España. El resultado de la final determinará no solo al nuevo campeón, sino también al ganador del histórico duelo entre Messi y Yamal.

Lionel MessiLamine YamalArgentinaEspañaVozinha
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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