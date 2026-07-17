Graeme Souness critica duramente a Declan Rice: ya no progresará más

El reconocido experto en fútbol y leyenda del Liverpool, Graeme Souness, ha expresado opiniones inesperadas y muy críticas sobre el mediocampista de Inglaterra y del Arsenal, Declan Rice. Souness sostiene que el jugador de 27 años ha alcanzado su techo y no se observará más crecimiento en su juego. Estas críticas surgieron tras el fracaso de la selección inglesa en un torneo importante. Así lo informa Goal.com .

En una entrevista con Sports Uncensored, Souness calificó a Declan Rice y a su compañero Elliot Anderson como jugadores técnicamente limitados. Según el experto, estos dos jugadores solo se dedican a reciclar el balón en el campo, pero son incapaces de realizar acciones creativas que representen un peligro real para el rival. Se señaló especialmente que el estilo de juego de Rice no cumple plenamente con las exigencias del fútbol moderno.

Comparación con Rodri

Para respaldar sus argumentos, Graeme Souness utilizó el ejemplo de la estrella de la selección española y del Manchester City, Rodri. Según él, Rodri es el ejemplo opuesto a Declan Rice. Rodri demuestra ser el mejor mediocentro defensivo del mundo gracias a su visión de juego, selección de pases y apoyo al ataque.

"Incluso cuando España va ganando, Rodri sigue buscando ir hacia adelante. No solo pasa el balón lateralmente o hacia atrás, sino que garantiza la capacidad ofensiva de su equipo. Declan Rice y Anderson están muy por detrás en este aspecto", añadió Souness. En su opinión, al juego de Rice le falta creatividad y decisiones inesperadas.

No es mediocampista, es defensa

Lo curioso es que Souness destacó que la posición más adecuada para Declan Rice no es el mediocampo, sino la defensa central. Aunque el experto elogió la condición física, la disciplina y la actitud del jugador, expresó dudas sobre si es un "mediocampista de clase mundial".

"No se puede criticar su actitud, su atletismo y la entrega que muestra desde el primer hasta el último minuto. Pero no es un jugador creativo. Creo que podría haber sido un buen defensa central, porque en el mediocampo le falta creatividad", afirma el especialista.

Como dato, Declan Rice ha sido uno de los jugadores clave del Arsenal la temporada pasada y en la selección nacional. Sin embargo, las declaraciones de expertos experimentados como Souness generan naturalmente grandes debates en la comunidad futbolística. Hasta ahora, ni el jugador ni el cuerpo técnico del Arsenal han reaccionado a estas críticas.