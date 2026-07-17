Laporta habla sobre Messi y Yamal antes de la final

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Laporta habla sobre Messi y Yamal antes de la final

La final de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina genera gran expectación, no solo por el título, sino como un choque entre dos generaciones de estrellas. El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, comparó a Lionel Messi y Lamine Yamal, dos figuras clave en la historia del club.

En su opinión, el encuentro decisivo será uno de los enfrentamientos más potentes que se pueden ver a nivel de selecciones.

« Messi es nuestro orgullo »

Laporta no ocultó su alegría por ver a Argentina en la final y a Messi participando una vez más en un partido definitivo.

« Messi también está en la final, lo cual me hace muy feliz. Él es nuestro orgullo », declaró el presidente del FC Barcelona en una entrevista con RAC1.

Lionel Messi jugó durante muchos años en el equipo catalán, convirtiéndose en uno de los futbolistas más importantes de la historia del club.

¿Cómo describió Laporta a las dos estrellas?

El dirigente del FC Barcelona definió el lugar de Messi y Yamal en el fútbol de una manera singular.

« Messi es el pasado y el presente, mientras que Lamine es el presente y el futuro », afirmó.

Laporta calificó como un gran orgullo para el club que ambos futbolistas se hayan formado en el sistema del FC Barcelona.

« Como presidente, estoy muy orgulloso de que estos dos jugadores se hayan formado en nuestro club. Es algo realmente asombroso », añadió.

Comparación de los estilos de España y Argentina

Laporta también destacó que los estilos de juego de los rivales en la final son radicalmente distintos.

En su opinión, Argentina depende más de la lucha física y la agresividad, mientras que España parece superior en cohesión colectiva y control del balón.

« Argentina juega de forma mucho más agresiva, mientras que España está mejor coordinada, jugando un estilo más cercano al del FC Barcelona », dijo Laporta.

El presidente del club señaló que el árbitro también tendrá una gran responsabilidad en la final.

La huella de la escuela del FC Barcelona en la final

Laporta destacó que el hecho de que Messi y Yamal se enfrenten en una final demuestra una vez más el prestigio de la escuela de fútbol del FC Barcelona.

Por un lado, Messi, convertido en leyenda del club, y por otro, Yamal, visto como el líder de la nueva generación catalana.

La gran pregunta ahora es: ¿prevalecerá la experiencia o la nueva generación impondrá su ley en la final de la Copa del Mundo?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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