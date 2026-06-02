Se espera que Rayhon estrene pronto su nueva canción

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Se espera que Rayhon estrene pronto su nueva canción

Rayhon Ganiyeva compartió una novedad creativa con sus fans a través de su página de Instagram. La cantante anunció que pronto presentará una nueva canción.

El nuevo tema se titula "No stress" y se espera que se estrene el 5 de junio. El nombre sugiere que la canción tendrá un ambiente ligero y positivo, acorde con su estilo moderno.

Los fans han recibido esta noticia con gran interés, dejando comentarios en las redes sociales. Muchos expresan su entusiasmo por ver el nuevo estilo y enfoque creativo de Rayhon.

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