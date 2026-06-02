Lola reaparece en las redes sociales: Especial para quienes la extrañaban

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Lola reaparece en las redes sociales: Especial para quienes la extrañaban

La cantante Lola, quien durante un tiempo no había compartido información sobre sus actividades creativas, ha reaparecido en las redes sociales. Los videos que circulan en internet están despertando un gran interés entre sus seguidores.

Compartidos con comentarios como "Para quienes extrañaban a Lola", los videos muestran a la cantante asistiendo a eventos. Muchos fans han recibido estos videos con entusiasmo, expresando que desean ver a su artista favorita de vuelta en el escenario.

La actriz Asal Shodieva también compartió videos de Lola en su página de redes sociales. En ellos, elogió con palabras cálidas la apariencia y el estado de ánimo de la cantante.

Lola reaparece en las redes sociales: Especial para quienes la extrañaban

Los fans opinan que Lola mantiene, como siempre, su elegancia, alegría y hermosa imagen. Sin embargo, aún no se ha dado información oficial sobre el regreso de la cantante a su carrera artística o nuevos proyectos.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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