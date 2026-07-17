Grandes cambios en el Arsenal: ¿afectará el fichaje de Bruno Guimaraes al futuro de Odegaard?

Tras una exitosa campaña la temporada pasada, el Arsenal busca reforzar su plantilla. El técnico Mikel Arteta contempla el fichaje de la estrella del Newcastle United, Bruno Guimaraes, para renovar el centro del campo y aportar energía extra al equipo. Este traspaso podría influir no solo en las finanzas, sino también en la jerarquía táctica de los líderes actuales del equipo, según Goal.com informa.

En una entrevista con Goal.com, el exjugador del Arsenal, Jeremie Aliadiere, habló sobre cómo la llegada del centrocampista brasileño podría alterar la jerarquía interna. En su opinión, la llegada de un jugador de alto nivel como Bruno Guimaraes obligaría a replantear las funciones de jugadores como Martin Odegaard y Declan Rice en el campo. Incluso no se descartan decisiones inesperadas sobre el brazalete de capitán.

Competencia en el medio campo y cambios tácticos

Actualmente, Declan Rice y Martin Odegaard son las figuras centrales del medio campo del Arsenal. Sin embargo, si se concreta el fichaje de Bruno Guimaraes, queda la gran duda de cómo organizará Mikel Arteta a sus tres centrocampistas. Aliadiere destaca que el brasileño es muy activo tanto en tareas defensivas como ofensivas, lo que podría poner en riesgo el puesto de Martin Odegaard.

Al mismo tiempo, jóvenes talentos como Myles Lewis-Skelly se están ganando su lugar. El interés en jugadores como Eberechi Eze sugiere que el club londinense podría presentar una línea de medio campo totalmente renovada la próxima temporada. Esto intensificará la competencia, lo que podría llevar a la salida de algunos líderes o a su relegación al banquillo.

En cuanto al precio, el Newcastle United no quiere dejar salir a su estrella a bajo costo. Se estima que el traspaso de Bruno Guimaraes podría rondar entre los 80 y 100 millones de libras esterlinas. Sería una inversión récord para el Arsenal, y la directiva debe analizar todos los riesgos antes de realizar tal desembolso.

La política de fichajes del Arsenal también interesa a los aficionados al fútbol. Al ser la Premier League una de las ligas más seguidas, cada fichaje y cambio en la plantilla de los "Gunners" está bajo la lupa de los seguidores. ¿Llevará la llegada de Bruno Guimaraes al equipo a un nuevo nivel o romperá el equilibrio interno? El tiempo lo dirá.