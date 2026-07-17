Presentan un robot que sorprende con sus movimientos acrobáticos (video)

·53·Tecnología
Presentan un robot que sorprende con sus movimientos acrobáticos (video)

La empresa china Booster Robotics, conocida por su famoso robot humanoide T1, ha presentado ahora una nueva generación de robot humanoide con capacidades acrobáticas mejoradas.

Se informa que el nuevo modelo es capaz de realizar movimientos complejos con precisión y sin perder el equilibrio. El robot se diferencia de las versiones anteriores por su capacidad para saltar, correr y realizar diversos ejercicios acrobáticos con éxito.

Los expertos señalan que este desarrollo es un paso importante en el avance de la tecnología de robots humanoides, y se espera que en el futuro se utilice ampliamente en la industria, los servicios y las operaciones de rescate.

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