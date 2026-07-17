Huawei establece un récord en el mercado de smartphones plegables: la serie Pura X supera las expectativas

El gigante tecnológico chino Huawei ha causado un gran revuelo en el mercado con su nueva generación de smartphones plegables. Los modelos Pura X y Pura X Max de la compañía han superado significativamente las previsiones iniciales del fabricante en cuanto a ventas, consolidando el liderazgo de la marca en este segmento. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información más reciente proporcionada por el insider Digital Chat Station, Huawei ha vendido 1,54 millones de unidades del modelo Pura X y aproximadamente 580 000 unidades de su versión más grande, el Pura X Max. Estas cifras otorgan a Huawei una gran ventaja en el mercado de dispositivos plegables, mientras el proyecto iPhone Fold de Apple aún no ha sido presentado oficialmente.

Gran interés en el segmento premium

Los análisis muestran que los consumidores no solo se interesan por los modelos estándar, sino también por las versiones más costosas de los dispositivos. En particular, la edición especial del Pura X Max, llamada Collector's Edition, representó una parte significativa de las ventas totales, alcanzando cerca de 198 500 unidades. Esto confirma que los usuarios están dispuestos a pagar por un diseño innovador y exclusividad a pesar del precio elevado.

Cabe destacar que el Pura X Max vendió 343 700 unidades en su primer mes de lanzamiento, batiendo todos los récords de los anteriores smartphones plegables en la historia de Huawei. El interés por los dispositivos Huawei sigue siendo tradicionalmente alto, y este tipo de factores de forma innovadores atraen sin duda la atención de los entusiastas de la tecnología.

Planes futuros y nuevos modelos

Animada por este éxito, la dirección de Huawei tiene como objetivo seguir desarrollando esta línea. Se ha informado que en 2025 se presentarán versiones actualizadas y mejoradas de los modelos Pura X y Pura X Max. Esto demuestra la intención de la empresa de fortalecer su posición en la competencia contra Samsung y otros rivales.

Actualmente, el mercado de smartphones plegables crece rápidamente y Huawei destaca en esta carrera gracias a su sistema operativo propio y sus soluciones de hardware. Mientras persisten los rumores sobre el iPhone Fold, la marca china ya ha logrado ganarse la confianza de millones de usuarios.

Según datos de ixbt.com, el éxito de la serie Pura X demuestra que la demanda de nuevas soluciones de diseño en la industria de los smartphones está en aumento. Se espera que en los próximos años los dispositivos con pantalla plegable se conviertan en los principales competidores de los smartphones monobloque tradicionales.