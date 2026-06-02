Umidaxon lanza el nuevo videoclip musical “Hamma jim bo‘lsin”

La cantante Umidaxon presentó su último proyecto musical a sus fans el 1 de junio. La artista anunció oficialmente el estreno de su nueva canción titulada “Hamma jim bo‘lsin”, junto con su videoclip correspondiente.

Esta canción invita al oyente a alejarse un momento del ajetreo diario para sentir la paz interior y el silencio. Describe el deseo de dejar atrás todas las voces y escuchar solo el sonido del propio corazón. La obra se presenta como una creación musical que fomenta el autodescubrimiento en la soledad y brinda tranquilidad espiritual.

La letra y la música de la canción fueron creadas por el autor Ibrohim Nurmatov, quien dotó a la obra de un significado profundo y un tono emocional.

Umidaxon anunció en sus redes sociales que el videoclip ya está disponible en YouTube. El estreno despertó un gran interés en poco tiempo y ya ha acumulado numerosas visualizaciones.

En las redes sociales, los oyentes expresan opiniones cálidas sobre la nueva canción y el video. Muchos elogian la sinceridad de la interpretación, la melodía de la canción y la alta calidad del videoclip, valorando positivamente al equipo creativo.