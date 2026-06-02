Manzura habla sobre su amor: ¿fue la diferencia de edad un obstáculo para la felicidad?

Said Khodjayev dice que nació en 1998 en Shymkent, Kazajistán, y que creció allí. Conoció a Manzura por primera vez cuando la cantante visitó Kazajistán.

— Recibí a Manzura y la acompañé a los lugares a los que necesitaba ir. Un día, mientras íbamos en coche, mi madre sugirió que nos casáramos. Esto nos sorprendió a ambos, ya que tal idea nunca se nos había pasado por la cabeza. Más tarde, fui a Tashkent para obtener el consentimiento de la hermana de Manzura. Hablamos, me hicieron varias preguntas y, al final, nos dieron su bendición y nos desearon felicidad, — dice Said Khodjayev.

Señala que, incluso antes de conocer a Manzura de cerca, sabía que existía una artista así en su linaje.

— Crecí escuchando las canciones de Manzura. A los 10 años, me quedaba dormido escuchando sus temas. No oculto que hay una diferencia de edad de 20 años entre nosotros, y nunca me avergüenzo de ello. Estoy orgulloso de tener una esposa así. Muchos artistas son arrogantes, pero no he notado este rasgo en Manzura, — dice.

Según Manzura, el mayor deseo de su madre era verla casada y con hijos.

— Mi esposo y yo somos del mismo linaje, la dinastía Ishan. Mi padre era de Shymkent. Si pudiera ver mi felicidad hoy, estaría muy feliz de que su hija se haya convertido en esposa en su propia tierra natal. Crecí en esas montañas. Curiosamente, 20 años después, mi esposo también creció en esas mismas montañas, solo que entre otros parientes.

Recordando recuerdos de la infancia, dijo que conocía bien a los hermanos de su esposo.

— Los he visto; incluso los cargué en mis brazos cuando eran niños. En aquel entonces, Said-aka ni siquiera había nacido, — dice la cantante.

«No presto atención a los comentarios críticos»

Respondiendo a las discusiones en las redes sociales, Said Khodjayev enfatizó que las diversas opiniones no afectan su estado mental.

— Después de que salieron las noticias sobre nosotros, no presté ninguna atención a lo que decía la gente. Ponerme nervioso o preocuparme por cosas triviales no está en mi naturaleza. Para mí, el tiempo es el regalo más preciado. No quiero gastarlo en tales cosas. Tengo objetivos más importantes en mi vida, — dice.

«Todos aceptaron la cuestión de la edad naturalmente»

En opinión de Manzura, una mujer quiere ver fuerza espiritual y determinación en su esposo.

— No importa cuán fuerte sea una mujer, quiere a alguien con aún más fuerza de voluntad que ella misma. Si una persona es débil, su opinión puede no tener peso. Vi exactamente esta fuerza en Said-aka. Un hombre debería estar varios pasos por delante, no en términos materiales, sino en carácter y disposición.

La cantante tampoco ocultó que inicialmente dudó debido a la diferencia de edad.

— Mi esposo es mucho más joven que yo. Por eso pensé que una chica más joven sería más adecuada para él. Se lo dije yo misma. Pero tanto mi esposo como mi suegra dijeron que aceptaban esta situación como algo completamente natural desde un punto de vista psicológico, — dice Manzura.

Para información, la cantante Manzura cumplió 48 años el 21 de febrero de este año.

«Soñamos con que nuestros hijos corran por la casa»

La pareja dice que para ellos, los momentos más felices son cuando se sientan juntos a charlar tomando un té.

— En esos momentos, deseamos que nuestros hijos jueguen y que sus voces alegres resuenen en la casa. Manzura prepara un gampan muy delicioso. También es buena con otros platos. No deja que ningún problema se convierta en un conflicto; conoce bien su lugar. Hasta el día de hoy, no ha habido discusiones del tipo 'yo soy mayor, tú eres menor', y nunca las habrá, — dice Said Khodjayev.

«Ya no cantará duetos con cantantes masculinos»

Durante la entrevista, Said Khodjayev también tocó el tema de las actividades creativas de Manzura.

— Ahora Manzura no realizará duetos con cantantes masculinos. Me comunico principalmente con las personas que necesitan discutir asuntos relacionados con el arte. Estoy tratando de limitar el contacto directo con hombres, — dijo.

«¿Por qué no hubo una fiesta de bodas?»

Manzura también explicó la razón por la que no se celebró una gran boda.

— No tuvimos una fiesta de bodas. Mi esposo estaba a favor de una boda, pero yo no. Puedes usar un vestido de novia en cualquier momento. Para mí, la mayor felicidad no es el vestido, sino vivir pacífica y armoniosamente con mi esposo, — dijo la cantante.