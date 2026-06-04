¿Volverá Adham Soliyev al arte? El cantante responde

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¿Volverá Adham Soliyev al arte? El cantante responde

El cantante Adham Soliyev respondió a las preguntas sobre su posible regreso al mundo del arte.

El cantante respondió sinceramente a la pregunta planteada por un periodista del canal RTV: «¿Cuándo volverá al arte? Sus fans le están esperando».

Según él, la cuestión del regreso al arte depende del tiempo, y actualmente está seriamente interesado en actividades empresariales.

«El tiempo dirá cuándo volveré al arte. Actualmente estoy muy interesado en los negocios. El emprendimiento está en nuestra sangre. Estaba particularmente interesado en el sector hotelero y ahora estoy activo en esta área», dijo el cantante.

Al mismo tiempo, enfatizó que no ha olvidado a sus fans. Según sus palabras, los fans siempre ocupan un lugar especial en su corazón, y podría presentar nuevas canciones para ellos en el futuro.

«Tengo muchos fans; están en lo más profundo de mi corazón. Si Dios quiere, a veces lanzaremos buenas canciones para ellos», añadió.

Esta declaración provocó reacciones variadas en las redes sociales, y los fans continúan esperando el regreso del cantante al mundo del arte.

Adham SoliyevRtv
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