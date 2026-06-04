Sevinch Ismoilova galardonada con la medalla «Devoto de la Cultura y el Arte»

La cantante Sevinch Ismoilova compartió una alegre noticia con sus fans a través de su página de Instagram. Anunció que había sido galardonada con la medalla estatal «Devoto de la Cultura y el Arte».

Bajo la publicación en video de la artista, escribió que aceptó este premio con gran orgullo y responsabilidad. Según ella, este reconocimiento no es solo un logro personal, sino también una alta valoración de su trabajo creativo.

«Este premio ha sido una gran motivación para nosotros. Estamos muy contentos con esta atención y reconocimiento. Ahora, con este estímulo, presentaremos nuevas canciones y videoclips a nuestro pueblo, si Dios quiere. ¡Este logro es de todos nosotros!», dijo la cantante.

En los comentarios, los fans felicitan sinceramente a la artista por este logro y le desean nuevos éxitos creativos. Su reconocimiento también ha sido bien recibido en las redes sociales.