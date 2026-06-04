Lil Khuramov revela la razón del cambio de color de su cabello

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Lil Khuramov revela la razón del cambio de color de su cabello

El bloguero Lil Khuramov reveló la razón detrás de su reciente cambio de imagen, específicamente el cambio de color de su cabello.

Como invitado en el proyecto "Nima Gap", mencionó que había una razón seria detrás de esta decisión. Según Khuramov, recibió una invitación para participar en un prestigioso festival en Alemania.

«Recibí una llamada en febrero. Me dijeron que mi cabello tenía que ser rubio para poder participar. Inicialmente me opuse. Expliqué que, como persona conocida en mi país, esa imagen podría no alinearse con nuestros valores y ser malinterpretada por la gente», dijo.

Sin embargo, los organizadores no renunciaron a este requisito. Incluso respondieron: «Si no está de acuerdo, hay muchos chicos rubios en Europa».

«No pude rechazar esta oportunidad. Porque si la hubiera rechazado, podría haber sido el mayor error de mi vida», añadió el bloguero.

Esta declaración provocó reacciones encontradas en las redes sociales, con algunos apoyándolo mientras otros criticaban la decisión.

Lil KhuramovAlemaniaNima gapEuropa
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