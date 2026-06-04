Los monos 'asedian' a Chechenka en Malasia (Vídeo)

La bloguera Gulzoda Abdullayeva, conocida como 'Chechenka', compartió en su página de Instagram un vídeo que muestra un incidente divertido e inusual que le ocurrió durante su viaje a Malasia.

En el vídeo se la ve dando plátanos a los monos con su hijo. Sin embargo, la situación cambia inesperadamente: al ver los plátanos, los monos los rodean y actúan como si estuvieran iniciando una 'batalla'.

Uno de los monos incluso se sube al hombro de la bloguera y luego a su cabeza. Chechenka ofrece primero un plátano para que baje, pero el mono no desciende. Finalmente se ve obligada a dar otro plátano, y el mono baja finalmente tras recibir dos plátanos.

La bloguera reacciona a esta situación con miedo y risa al mismo tiempo. Otros monos también intentan subir sobre ella con la esperanza de conseguir plátanos, y ella los 'calma' también con plátanos.

Su hijo, que está cerca, se asusta mucho por la situación e incluso se niega a dar plátanos a los monos. El vídeo también muestra a uno de los monos pequeños subiéndose a él.

Mientras los espectadores observaban el incidente con diversión, los usuarios de las redes sociales también recibieron el vídeo con agrado, dejando comentarios significativos y divertidos.