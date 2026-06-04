¿Quién deseó que Oybek y Nigora tuvieran cinco hijos en su boda?

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¿Quién deseó que Oybek y Nigora tuvieran cinco hijos en su boda?

Los cantantes Oybek y Nigora compartieron pensamientos sinceros sobre su familia e hijos durante la entrevista en el programa «Omon-omon».

Durante la conversación, uno de los presentadores preguntó a Oybek: «¿Tenéis actualmente cinco hijos?» El cantante dio una respuesta corta y clara: «No, cuatro».

Después de eso, el presentador rió en broma y dijo: «Si Dios quiere, habrá cinco». Otro presentador recordó que un cantante les había deseado cinco hijos en su boda.

Nigora preguntó con curiosidad: «¿Quién era? ¿Tohir Usmonov?» El presentador rechazó esta suposición y respondió: «Umidaxon».

Durante la conversación, Nigora reveló otro dato interesante. Preguntó a los presentadores: «¿Sabéis quién fue nuestro primer bebé?» Ellos esperaron la respuesta con curiosidad.

Nigora dijo: «¿De quién hablabais justo ahora? Fuimos los primeros en dar la bienvenida a los hijos de Umidaxon. Todavía recordamos a ese primer bebé».

Se informa que el bebé ha crecido considerablemente y hasta ha alcanzado la edad escolar.

La conversación fue recibida con gran interés por los fans y provocó cálidas discusiones en las redes sociales.

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