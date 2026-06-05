James Handy, actor de « Jumanji », asesinado

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James Handy, actor de « Jumanji », asesinado

El actor estadounidense James Handy, conocido por sus papeles en « Jumanji », « Top Gun: Maverick » y « Taps », falleció a consecuencia de un ataque en Los Ángeles. Así lo informó el New York Post.

Según se informa, el actor fue apuñalado en el barrio de Tarzana, en Los Ángeles. Según la policía, los agentes llegaron a una de las casas en la mañana del 3 de junio de este año tras recibir una llamada de auxilio.

En la escena del crimen, encontraron al actor de 81 años inconsciente y con varias heridas de arma blanca en el pecho. Aunque James Handy fue trasladado al hospital, los médicos no pudieron salvarle la vida.

Poco después, Michael Gladhill, de 44 años, se entregó a la policía, identificándose como el sospechoso buscado. Posteriormente fue detenido bajo sospecha de asesinato.

Según la policía, Gladhill es el hijo de un amigo del actor y vivía con su madre en el momento del incidente. Los motivos exactos del ataque son actualmente desconocidos.

Se ha abierto una causa penal contra el sospechoso por asesinato. El tribunal ha fijado la fianza en 2 millones de dólares.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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