¡El fútbol mundial está al borde de grandes cambios y nuevas regulaciones! Ante el inicio de la Copa del Mundo 2026, que los aficionados del deporte rey esperan con ansias, la FIFA está introduciendo innovaciones serias e inesperadas en el sistema de arbitraje. La leyenda del arbitraje, Pierluigi Collina, actual jefe del Comité de Árbitros de la FIFA, ha anunciado las nuevas reglas que entrarán en vigor en el próximo Mundial.

¡A partir de ahora, se prohibirán por completo las pérdidas de tiempo deliberadas o los «tiempos muertos» secretos durante los partidos! ¡Sigan con nosotros, les presentaremos en detalle las nuevas restricciones para los jugadores, la prohibición de reuniones con entrenadores y los poderes ampliados del sistema VAR!

¡La era de los «tiempos muertos» en el campo ha terminado!

Pierluigi Collina, jefe del Comité de Árbitros de la FIFA, afirmó que, según la nueva normativa, está estrictamente prohibido que los jugadores corran hacia el banquillo para consultar con los entrenadores mientras el portero recibe atención médica.

El legendario árbitro explicó las razones reales de esta restricción de la siguiente manera:

La opinión de Pierluigi Collina: «Realizamos un seminario especial con los entrenadores de las 48 selecciones nacionales que participan en el Mundial y les advertimos sobre la postura proactiva de los árbitros en la nueva temporada. Es cierto que un portero puede lesionarse, pero eso no da derecho a los demás jugadores a abandonar el campo para trazar planes específicos con sus entrenadores. Es muy extraño ver solo al árbitro, al médico y al portero en el campo mientras los demás corren hacia la banda. Esto es totalmente incorrecto y no será tolerado».

Nuevos y formidables poderes otorgados al sistema VAR

Además, las facultades del sistema de videoarbitraje (VAR) se ampliarán significativamente en la próxima competición. El sistema ahora vigilará cuidadosamente no solo el juego en vivo, sino también las faltas ocultas cometidas antes de que el balón se ponga en juego.

El principio de funcionamiento del sistema VAR actualizado se explica en la siguiente tabla con un ejemplo sencillo:

Situación ¿Cómo era antes? ¿Cómo será a partir del Mundial 2026? Falta en el área penal antes de un saque de esquina Los árbitros ignoraban o no tomaban en cuenta esta situación porque el balón no estaba en juego. El VAR interviene. El episodio se revisa en detalle y, si se confirma una falta, el saque de esquina puede ser anulado o la situación puede repetirse por completo.

Estos cambios revolucionarios servirán para garantizar que los partidos de fútbol sean más justos, intensos y atractivos. Estas reglas, sin duda, frustrarán algunos de los planes «astutos» previamente trazados por los entrenadores.

Entonces, queridos aficionados al fútbol, ¿creen que estas nuevas reglas introducidas bajo el liderazgo de Collina aumentarán aún más el atractivo del fútbol?

¡Sigan el fútbol mundial, los secretos del arbitraje y las noticias más candentes y emocionantes de la Copa del Mundo con nosotros, queridos aficionados!