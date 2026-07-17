Messi y Yamal se distinguen en una estadística antes de la final

En la final de la Copa Mundial 2026 no solo se enfrentarán Argentina y España, sino también dos generaciones del fútbol. A sus 39 años, Lionel Messi y Lamine Yamal, de 19 años, lideran a todos los jugadores del torneo en regates realizados.

Solo dos regates separan a las dos estrellas

Según las estadísticas actualizadas, Messi ha superado con éxito a sus rivales 24 veces en el Mundial. Lamine Yamal es el perseguidor más cercano del argentino con 22 regates efectivos.

Lo más destacable de este resultado es la diferencia de 20 años entre ambos. Mientras Messi disputa su sexto Mundial, Yamal juega su primera gran competición internacional.

Aun así, antes de la final, ambos se han convertido en los futbolistas que más han castigado a las defensas rivales en situaciones de uno contra uno.

Messi no solo lidera en regates

El capitán argentino ha marcado ocho goles y ha dado cuatro asistencias en siete partidos del torneo. Además de estar en la cima de la tabla de goleadores, es uno de los líderes en asistencias y ocasiones creadas.

Messi no marcó contra Inglaterra en semifinales. Sin embargo, en los últimos minutos, asistió a Enzo Fernández y Lautaro Martínez para asegurar la victoria por 2-1 de Argentina.

De esta forma, aunque su velocidad ya no sea la de antes, el delantero de 39 años mantiene un nivel altísimo en su conducción, lectura de espacios y capacidad para desequilibrar al rival.

El único gol de Yamal no muestra todo su impacto

Lamine Yamal solo ha marcado un gol en el torneo hasta ahora. Pero esta cifra no refleja plenamente su contribución al juego de España.

El extremo de 19 años se ha convertido en una de las armas principales del ataque español gracias a su velocidad por banda, sus movimientos inesperados y su habilidad para superar rivales en el uno contra uno.

Sus 22 regates exitosos demuestran que Yamal obliga a los defensas rivales a retroceder en casi cada partido. En la final, le espera una prueba aún más dura contra la defensa argentina.

Dos generaciones frente a frente en la final

Por un lado, Messi busca levantar la Copa del Mundo una vez más; por otro, Yamal está cerca de la gloria en su primer Mundial.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España se jugará el 19 de julio en el New York New Jersey Stadium de East Rutherford, Estados Unidos.

Antes del choque decisivo, Messi aventaja a Yamal por solo dos regates. Pero en la final, un solo regate exitoso podría decidir el destino de la Copa del Mundo.

¿Quién crees que será más peligroso en el uno contra uno en la final: Messi o Lamine Yamal?