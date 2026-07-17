Tragedia en el Mundial 2026: Al menos 12 muertos en Bangladés

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Tragedia en el Mundial 2026: Al menos 12 muertos en Bangladés

La celebración de la Copa del Mundo en Bangladés se vio ensombrecida por una serie de tragedias. Se informa que al menos 12 personas han muerto en todo el país debido a peleas entre aficionados, ataques con cuchillo, electrocuciones y accidentes de tráfico.

Una pelea iniciada tras el penalti de Messi

El incidente más comentado ocurrió en la ciudad de Comilla durante el partido entre Argentina y Egipto.

Muhammad Shariful Islam, de 38 años, veía el partido junto a otros ciudadanos en una tetería local. Según los testigos, Lionel Messi tras fallar el penalti, Shariful, seguidor de Brasil, se burló de uno de los aficionados de Argentina.

La discusión que siguió se convirtió en una pelea. Se dice que varias personas atacaron a Shariful, quien falleció a causa de sus heridas antes de llegar al hospital. La policía ha iniciado una investigación para identificar a los implicados.

Dos niñas se quedaron sin padre

Shariful mantenía a su familia conduciendo un rickshaw eléctrico. Deja atrás a su esposa y a dos hijas en edad escolar.

«¿Cómo se puede matar a alguien por el fútbol? Tengo dos hijas. ¿A quién llamarán papá ahora? Quiero que los que mataron a mi marido reciban el castigo más severo», dijo su esposa, Beauty Begum.

Según sus familiares, Shariful había llegado a Comilla en busca de trabajo para que sus hijas pudieran estudiar en una mejor escuela y era la única fuente de ingresos de la familia.

Se observaron tragedias en otras regiones

Se han registrado muertes relacionadas con la Copa del Mundo en diversas partes de Bangladés.

Fayaz Tajrian murió en un accidente de motocicleta mientras se dirigía a ver el partido Argentina-Egipto. Mustafa Kazi fue víctima de un ataque tras una discusión sobre fútbol.

En Chittagong, Mahidul Islam murió al caerle encima una portería de metal durante las celebraciones. Khokon Karmakar perdió el conocimiento y falleció antes de un partido amistoso organizado por aficionados.

En la región de Habiganj, también se informó de decenas de heridos en enfrentamientos entre seguidores de Brasil y Argentina.

No todas las muertes son resultado de peleas

No todas las tragedias registradas están relacionadas con la violencia entre aficionados. Algunos ciudadanos sufrieron electrocuciones al instalar banderas de los equipos, otros murieron en accidentes de tráfico durante celebraciones o caravanas de motocicletas.

También se informa que problemas de salud relacionados con una fuerte tensión emocional durante los partidos de fútbol han causado fallecimientos.

En 2022 también murieron 23 personas

En Bangladés, la intensa rivalidad entre los aficionados al fútbol ha tenido graves consecuencias en mundiales anteriores.

Un estudio científico publicado en 2024 señala que durante la Copa del Mundo de 2022 se registraron en el país 23 muertes, 35 hospitalizaciones y 45 heridos relacionados con el fútbol. Entre las tragedias, además de las peleas, hubo incidentes como caídas desde alturas al colocar banderas y electrocuciones.

El fútbol debe seguir siendo una fiesta

Aunque Bangladés no participa en la Copa del Mundo, el país cuenta con millones de seguidores de Argentina y Brasil. Pero el amor por el deporte no debe convertirse en violencia, odio o acciones que pongan en peligro la vida humana.

¿Qué medidas cree que deberían reforzarse para evitar este tipo de tragedias durante los grandes torneos de fútbol?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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