A medida que se acerca el inicio de la Copa Mundial 2026, organizada por EE. UU., Canadá y México, la preparación de nuestros rivales de grupo es el centro de atención de los aficionados al fútbol uzbeko. En particular, la famosa selección de Colombia, que comparte grupo con nuestro equipo nacional, recibió al Costa Rica, un difícil representante de Norteamérica.

En un partido intenso en el Estadio Nemesio Camacho de Bogotá, los locales ganaron 3-1. Sánchez, Díaz y Suárez marcaron para Colombia, mientras que Soto anotó el único gol de los visitantes.

A continuación, puede ver el informe detallado del partido y las alineaciones:

Partido amistoso

Colombia 3-1 Costa Rica

6 de junio. Bogotá. Estadio Nemesio Camacho.

Goles: Sánchez 17', Díaz 23', Suárez 81' — Soto 33'.

Alineación de Colombia: Vargas, Arias, Sánchez, Ditta, Mojica, Ríos, Puerta, Gómez, Carrascal, Díaz, Hernández.

Planes futuros: Cabe destacar que Colombia jugará su próximo partido de preparación antes del Mundial contra Jordania, un fuerte representante asiático. Este encuentro está programado para el 8 de junio y servirá como ensayo antes de enfrentarse a nuestro equipo.

Después, los colombianos comenzarán su camino oficial en el Mundial el 18 de junio con un emocionante partido contra la selección de Uzbekistán. ¡Le deseamos mucho éxito al equipo de Fabio Cannavaro en este torneo histórico!