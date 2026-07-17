Investigadores de Corea del Sur y EE. UU. crearon una prenda robótica que «crece» a lo largo del cuerpo humano

Investigadores del KAIST en Corea del Sur y de Stanford University en EE. UU. han presentado una innovadora tecnología de ropa robotizada que se coloca de forma autónoma, sin intervención humana. Este desarrollo se basa en el principio de crecimiento de las plantas, lo que permite automatizar completamente el proceso de vestirse. Esta tecnología es importante no solo para la comodidad diaria, sino también para garantizar la seguridad en sectores especializados. Así lo informa Ixbt.com informa .

La nueva tecnología consiste en estructuras suaves y flexibles en forma de «liana» que se mueven mediante presión neumática. Cuando se activa el sistema, la tela de la prenda se desplaza hacia arriba a lo largo del cuerpo humano, tal como una enredadera trepa por una pared. Según los investigadores, solo se necesitan 10 segundos para ponerse un traje de protección completo.

Inspiración natural y capacidades técnicas

El autor del proyecto, Kim Nam-Gyun, destaca que la idea surgió inesperadamente mientras iba en bicicleta bajo la lluvia. En ese momento pensó en lo práctico que sería que un impermeable pudiera ponerse solo mientras estaba en movimiento. La liana robótica puede elevarse de forma estable a lo largo de los contornos del cuerpo humano desplegando la prenda desde el interior hacia el exterior.

La principal ventaja de esta tecnología es que no requiere que el usuario permanezca inmóvil. El robot cumple su función incluso cuando la persona está en movimiento. Además, el sistema funciona sin algoritmos de control complejos, lo que lo hace mucho más sencillo y fiable para el uso cotidiano.

El profesor Ryu Ji-Hwan del KAIST explica que el robot es capaz de pasar por aberturas estrechas, adaptarse a la forma del entorno y moverse independientemente de si la superficie es resbaladiza o inclinada. Estas características permiten utilizar la ropa robotizada en diversas condiciones complejas.

Áreas de aplicación y perspectivas

Los investigadores han identificado varias áreas clave para esta invención:

Ayudar a personas mayores y con movilidad reducida a vestirse;

Permitir que los trabajadores de «salas blancas» de semiconductores se pongan ropa estéril rápidamente;

Permitir que el personal de servicios de emergencia se ponga equipos de protección especiales sin usar las manos;

Brindar comodidad a deportistas y excursionistas en condiciones climáticas adversas.

El prototipo ha sido probado con éxito. Se espera que en el futuro las prendas basadas en esta tecnología lleguen al mercado masivo y transformen la vida cotidiana de las personas. La demanda de estos sistemas automatizados es especialmente alta en procesos de fabricación de alta tecnología y en el sector médico.