John Terry afirma que es imposible detener a Messi

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John Terry afirma que es imposible detener a Messi

El ex capitán de la selección de Inglaterra, John Terry, dio una opinión contundente sobre Lionel Messi tras la semifinal de la Copa Mundial 2026. Señaló que los métodos defensivos habituales apenas funcionan contra la estrella argentina de 39 años.

Argentina derrotó a Inglaterra por 2-1 y avanzó a la final. Messi dio dos asistencias en el encuentro decisivo.

«Sigue jugando al más alto nivel»

John Terry destacó especialmente que, a pesar de su edad, Messi mantiene el nivel más alto del fútbol mundial.

«Fue increíble ver el partido de este hombre de 39 años. Es el mejor jugador de la historia y sigue rindiendo al máximo nivel», escribió Terry en sus redes sociales.

El ex defensa también señaló que la selección argentina mostró un juego magnífico en muchos aspectos durante la semifinal.

¿Cómo detener a Messi?

A lo largo de su carrera y después de ella, a Terry le han preguntado a menudo cómo jugar contra Messi.

Su respuesta a esta pregunta fue corta y directa:

«A menudo me preguntan: “¿Cómo se puede detener a Messi?”. La respuesta es simple: no se puede».

Según el ex capitán inglés, el contacto físico tampoco es una solución para los defensas contra Messi.

La presión física también le ayuda

John Terry calificó a Messi como un jugador muy fuerte, no solo por su técnica o velocidad, sino también en el aspecto físico.

«Intentar chocar con él físicamente, al contrario, juega a su favor. Es muy fuerte, le gusta el contacto y tiene todas las cualidades», afirmó.

A sus 39 años, al dar dos asistencias en una semifinal de la Copa Mundial, Messi demostró una vez más que sigue siendo un jugador determinante en los grandes partidos.

Argentina jugará contra España en la final

La final de la Copa Mundial 2026 se celebrará el 19 de julio en East Rutherford, Estados Unidos.

En el duelo decisivo, los actuales campeones del mundo, Argentina, se enfrentarán a España.

Ahora la pregunta principal es: ¿Podrá Messi llevar a Argentina a un nuevo título mundial a sus 39 años?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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