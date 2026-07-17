El Inter apunta a un defensa del Tottenham para reforzar su plantilla

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El Inter apunta a un defensa del Tottenham para reforzar su plantilla

El club italiano Inter planea reforzar significativamente su plantilla en el mercado de fichajes de verano. Los milaneses preparan actualmente negociaciones activas por el traspaso de Djed Spence, miembro del equipo inglés Tottenham. Según informa el diario Gazzetta, la directiva de los «nerazzurri» está estudiando la posibilidad de pagar los 30 millones de libras esterlinas solicitados por el jugador. Así lo informa Goal.com informa .

El entrenador del Inter, Cristian Chivu, ha establecido como tarea principal reforzar la defensa lateral del equipo. Djed Spence ha llamado la atención de los ojeadores milaneses por su velocidad y su juego defensivo fiable. Especialmente, sus actuaciones consistentes en los últimos grandes torneos están aumentando su valor de mercado y despertando el interés de otros grandes clubes europeos.

El presidente del club, Beppe Marotta, y el director deportivo, Piero Ausilio, han decidido acelerar los planes de traspaso. Inicialmente, el Inter planeaba destinar alrededor de 21 millones de libras para esta posición, pero debido a la creciente competencia y las exigencias del Tottenham, se ven obligados a aumentar el presupuesto. Se espera que los londinenses soliciten entre 30 y 35 millones de libras por el defensa de 25 años.

Los planes tácticos de Chivu y la necesidad de un nuevo fichaje

Para Cristian Chivu, Djed Spence no es solo un simple defensa, sino una figura clave que aporta flexibilidad táctica. En una reunión con la directiva del club, el técnico rumano destacó que el jugador inglés puede desempeñarse con igual eficacia tanto en la banda derecha como en la izquierda. Esto permitiría cubrir las carencias tácticas de la plantilla actual.

El Inter opera actualmente bajo el sistema financiero propiedad de Oaktree. A pesar de ello, la directiva del club ha decidido no limitar los gastos de transferencia, basándose en las ambiciones del equipo para la próxima temporada. Tras la marcha de Denzel Dumfries al Real Madrid, a los milaneses les está costando encontrar un sustituto adecuado en la banda.

Anteriormente, el Inter había considerado a otros candidatos. En concreto, las opciones de Marco Palestra y Anan Khalaili no prosperaron por diversas razones. El traspaso del jugador israelí Khalaili se detuvo debido a problemas cardíacos detectados durante el reconocimiento médico. Por ello, Spence se ha convertido en el objetivo número uno en la lista de transferencias del club.

Si el acuerdo con el Tottenham no se concreta, el Inter tiene preparados planes de reserva. Los siguientes jugadores están siendo observados por los milaneses:

  • Nahuel Molina (Atlético Madrid)
  • Vanderson (Mónaco)
  • Guela Doue (Estrasburgo)

No obstante, la directiva del Inter está volcando todos sus esfuerzos en cerrar el traspaso de Djed Spence. Si se concreta, los milaneses no solo reforzarán su línea defensiva, sino también su potencial ofensivo. Se espera que el salto de la Premier League inglesa a la Serie A abra un nuevo capítulo en la carrera del jugador.

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