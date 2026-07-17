Robots humanoides diseñados para personas solas se preparan para la venta

Se ha presentado en China un robot humanoide para producción en masa. Según los representantes de la empresa, el robot es capaz de replicar la apariencia humana con un alto nivel de precisión.

Estos robots se ofrecen principalmente como compañeros para personas que viven solas y mayores de 60 años. Su función principal se describe como facilitar la interacción y ayudar a reducir la soledad.

Los precios comienzan en 119,8 mil yuanes para el modelo estándar, lo que equivale a unos 17,6 mil dólares. El modelo «Ultra», con capacidades más amplias, está valorado en 990 mil yuanes, es decir, 145,7 mil dólares.

En la versión «Ultra», el cliente puede personalizar la apariencia del robot según sus deseos. Se pueden elegir el peinado, los rasgos faciales y la ropa. Bajo pedido, el robot puede ser fabricado a imagen de un ser querido, una celebridad o un personaje ficticio.