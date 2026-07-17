Una primicia en la historia de la Copa del Mundo: se entregarán anillos únicos a los campeones

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Una primicia en la historia de la Copa del Mundo: se entregarán anillos únicos a los campeones

Los jugadores de la selección nacional que gane la Copa Mundial de la FIFA 2026 serán galardonados por primera vez en la historia con anillos de campeón. Así lo ha anunciado oficialmente el servicio de prensa de la FIFA. Se ha informado que, con motivo del torneo, se fabricarán un total de

2026 anillos de campeón especiales. De ellos, 30 anillos se entregarán a los jugadores del equipo ganador de la Copa del Mundo. Los 1996 anillos restantes se pondrán a la venta oficial para los aficionados al fútbol de todo el mundo. De esta manera, la tradición de entregar anillos de campeón se aplicará por primera vez a los ganadores de la Copa Mundial de fútbol. Hasta ahora, esta tradición se utilizaba principalmente en las principales ligas deportivas de América del Norte, y ahora abre una nueva página en la historia del fútbol.

Anillo de campeón de oro decorado con piedras azules y la inscripción «Champions».

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Aziza Shukhratova
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