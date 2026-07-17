Yamal lesionado antes de la final: ¿está preocupada España?

·223·Deportes
Yamal lesionado antes de la final: ¿está preocupada España?

La joven estrella de la selección española, Lamine Yamal, ha preocupado a los aficionados antes de la final de la Copa Mundial 2026 debido a unas molestias en el muslo. Así lo informó el medio español AS .

Según la fuente, el jugador se entrenó al margen del grupo durante la sesión del 16 de julio. No pasó desapercibido que llevaba un vendaje específico en el muslo izquierdo. Esta situación ha provocado diversas especulaciones sobre el estado de salud de Yamal.

Sin embargo, el reconocido periodista español Alfredo Martínez ha señalado que la situación no es grave y que Lamine Yamal estará listo para saltar al campo en el decisivo partido final de la Copa Mundial.

Como es sabido, España y Argentina se enfrentarán en la final del Mundial 2026. El encuentro decisivo comenzará el 19 de julio a las 23:55 hora de Taskent.

Yamal ha disputado 7 partidos en esta Copa Mundial, anotando 1 gol y siendo una pieza clave en el camino de España hasta la final.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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