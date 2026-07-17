Los judocas uzbekos comienzan el Campeonato Asiático con 12 medallas

La primera jornada del Campeonato Asiático de judo cadete, que comenzó en Amán, capital de Jordania, fue un éxito para la selección nacional de Uzbekistán.

Nuestros jóvenes judocas ganaron un total de 12 medallas en un solo día: 6 de oro, 2 de plata y 4 de bronce.

Seis judocas se convirtieron en campeones asiáticos

Según el servicio de prensa del Comité Olímpico Nacional, los representantes uzbekos ganaron las finales en seis categorías de peso.

Medallistas de oro:

50 kg: Akbar Sharifov;

60 kg: Davlatbek Ahrorov;

66 kg: Akromjon Karimov;

40 kg: Iroda Sirojiddinova;

44 kg: Dilafro‘z Boltaboyeva;

48 kg: Charos Hikmatova.

De esta manera, el himno de Uzbekistán sonó seis veces desde el primer día de competición.

Dos atletas llegaron a la final

Bobur Yusupov ganó la medalla de plata en la categoría de hasta 55 kg.

Alina Kolyucheva, que participó en la categoría de 44 kg femenina, también llegó a la final y terminó en segundo lugar.

También se obtuvieron medallas de bronce

Se sumaron cuatro medallas de bronce más al palmarés del equipo uzbeko:

50 kg: Mamurjon Abduvaxobov;

60 kg: Abubakr Sattorov;

48 kg: Mohinur Olloberganova;

52 kg: Kumushbibi Ergasheva.

12 medallas en el primer día

Al finalizar la primera jornada, la selección nacional cadete de Uzbekistán acumuló un total de 12 premios:

6 de oro;

2 de plata;

4 de bronce.

A medida que continúa la competición, los jóvenes judocas uzbekos tienen la oportunidad de aumentar aún más su número de medallas.

En su opinión, ¿cuál de estos atletas podría ganar una medalla olímpica en el futuro? Deje su opinión en los comentarios.