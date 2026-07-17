Nokia 300 4G Power Bank: 44 días de autonomía y carga para smartphones

La legendaria marca Nokia se prepara para dar un nuevo paso revolucionario en el segmento de los teléfonos con botones. Se han publicado en Internet las especificaciones técnicas del Nokia 300 4G Power Bank, que aún no ha sido presentado oficialmente. Este dispositivo llama la atención no solo como herramienta de comunicación, sino también como batería externa capaz de cargar otros gadgets. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, la principal ventaja del nuevo modelo es su enorme batería de 3700 mAh. Esta cifra es un récord para los teléfonos con botones y permite que el dispositivo funcione hasta 44 días en modo de espera. En regiones como Uzbekistán, especialmente durante viajes largos o en zonas remotas donde son posibles los cortes de electricidad, tal autonomía es de vital importancia.

Fuente de energía y capacidades técnicas

Como su nombre indica, el modelo Nokia 300 4G Power Bank cuenta con una función de carga inversa. El dispositivo puede cargar un smartphone o auriculares con una potencia de 5 W. El teléfono en sí se carga a través de un puerto USB-C moderno a una velocidad de 18 W. Esta es una solución tecnológica poco común entre los teléfonos con botones.

El dispositivo está equipado con una pantalla QVGA de 2,4 pulgadas y una cámara de 0,3 megapíxeles. Además, cuenta con un cuerpo protegido bajo el estándar IP65, que lo protege del polvo y las salpicaduras de agua. Diseñado para viajeros y trabajadores en condiciones extremas, este modelo también incluye una linterna LED muy potente. Según los datos, el brillo de esta linterna es dos veces más potente que el flash del smartphone iPhone 16 Pro.

Comunicación moderna y multimedia

El Nokia 300 4G Power Bank no se limita solo a la energía, sino que también es compatible con los estándares de comunicación modernos. El dispositivo puede funcionar en redes 4G, lo que mejora la calidad de las llamadas de voz. Para los amantes del multimedia, se han previsto las siguientes características:

Compatibilidad con tarjetas de memoria microSD de hasta 32 GB;

Módulo Bluetooth y conector para auriculares de 3,5 mm;

Reproductor multimedia integrado y radio FM;

Diseño de cuerpo de alta durabilidad.

Por ahora, no se han anunciado la fecha oficial de venta ni el precio del nuevo modelo. Sin embargo, la estrategia de la marca Nokia en este segmento indica que se espera que el Nokia 300 4G Power Bank salga al mercado a un precio asequible. Esto lo convierte en una opción ideal como teléfono de respaldo o para los entusiastas de un estilo de vida activo.