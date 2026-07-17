Cherki hace una promesa a los aficionados franceses tras la derrota

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Cherki hace una promesa a los aficionados franceses tras la derrota

La selección de Francia no pudo alcanzar la final de la Copa Mundial 2026, pero los jugadores insisten en que la lucha aún no ha terminado. El centrocampista Rayan Cherki se dirigió a los aficionados, asegurando que el equipo volverá más fuerte.

Ahora, los franceses afrontan la última prueba del torneo: el partido por el tercer puesto contra Inglaterra.

« Volveremos más fuertes »

Rayan Cherki se dirigió a los aficionados a través de la cuenta oficial de la selección de Francia en la red social X.

« ¡Nunca olviden que volveremos y volveremos más fuertes! Sobre todo, volveremos para unir a todos de nuevo alrededor de nuestro emblema nacional », declaró el jugador.

Según Cherki, durante el Mundial el equipo sintió el apoyo de todo el país.

La unidad en Francia impresionó a los jugadores

El centrocampista destacó especialmente el ambiente que se creó entre los aficionados y la selección nacional durante el torneo.

« Sentimos que toda Francia estaba unida y fue algo increíble », añadió Cherki.

Aunque la selección francesa ha quedado fuera de la lucha por el título, el jugador mostró confianza en el futuro del equipo.

Se avecina un duelo importante contra Inglaterra

La selección de Francia se enfrentará a Inglaterra en el partido por el tercer puesto de la Copa Mundial.

Este encuentro brinda a ambos equipos la oportunidad de cerrar el torneo con una victoria y una medalla. Por ello, no se espera un simple partido de consolación, sino una dura batalla por el prestigio y la medalla de bronce.

El destino del título se decidirá el 19 de julio

La Copa Mundial 2026, organizada por Estados Unidos, Canadá y México, continuará hasta el 19 de julio.

En la final, la vigente campeona del mundo, Argentina, se enfrentará a España. Francia, por su parte, deberá superar el obstáculo de Inglaterra para terminar en el podio.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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