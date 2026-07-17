José Mourinho decide mantener a un delantero en el Real Madrid

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José Mourinho decide mantener a un delantero en el Real Madrid

El nuevo entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha tomado una decisión inesperada al detener el traspaso estival del joven delantero Gonzalo García. El técnico portugués ha exigido que el jugador de 22 años, formado en la cantera, no sea vendido para mantener el equilibrio en la línea de ataque del equipo. Así lo informa Goal.com informa .

Según el diario AS, la directiva del Real Madrid había fijado previamente un precio de 60 millones de euros por el jugador y estaba dispuesta a venderlo. Sin embargo, tras un análisis profundo de la plantilla, Mourinho dio instrucciones a la directiva del club para prohibir la salida del futbolista. Según el entrenador, al equipo le falta un delantero centro clásico.

Dudas sobre Mbappé y Endrick

Mourinho tiene dudas tácticas sobre la capacidad de Kylian Mbappé y Endrick para jugar como «nueve» puro. Según sus análisis, aunque Kylian Mbappé es un delantero completo y versátil, no es un delantero centro nato. Endrick, por su parte, es más efectivo en las bandas o como segundo delantero.

Por esta razón, José Mourinho considera a Gonzalo García, físicamente fuerte y con un estilo de delantero tradicional, como un candidato adecuado para el primer equipo. El miembro de la selección juvenil de España ha impresionado al cuerpo técnico con su excelente estado físico tras las vacaciones de verano.

Como dato, la temporada pasada, bajo las órdenes de Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, Gonzalo logró marcar 8 goles en 1471 minutos. Su eficacia y disciplina en el campo son los aspectos principales que han atraído la atención de Mourinho. Ahora, el jugador tendrá una gran oportunidad para demostrar su valía.

Según Goal.com, se espera que Gonzalo sea titular en el partido amistoso contra la Fiorentina, que se disputará el 1 de agosto en Klagenfurt, Austria. Dado que Kylian Mbappé aún no ha regresado de vacaciones y Endrick no está listo para jugar, el joven delantero tiene una oportunidad ideal para mostrar su talento.

Como parte de la preparación de pretemporada, el Real Madrid disputará otros cinco partidos de control. Si Gonzalo justifica la confianza del entrenador en estos encuentros, podría convertirse en una pieza clave del primer equipo para la nueva temporada, lo que podría cambiar por completo los planes en el mercado de fichajes.

Real MadridJosé MourinhoKylian MbappéFichajesFútbol
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