Lamine Yamal y Lionel Messi: Final de la Copa del Mundo y lucha por el Balón de Oro

El mundo del fútbol está ante un enfrentamiento histórico. En la final de la Copa del Mundo, que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, se enfrentarán la selección de España, campeona de Europa, y la de Argentina, líder sudamericana. Se espera que este encuentro no solo decida el título mundial, sino también el destino del Balón de Oro, el premio al mejor jugador del año. Así lo informa Goal.com informa .

Los protagonistas de esta final son el legendario Lionel Messi y la joven estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal. En una entrevista con Goal.com, el exjugador de la selección española Gaizka Mendieta compartió sus opiniones sobre este enfrentamiento. Según él, Yamal, de 19 años, tiene la oportunidad de superar a su experimentado mentor.

El momento decisivo por el Balón de Oro

Mendieta destacó que la final de la Copa del Mundo es el punto más importante en la lucha por el Balón de Oro. Tras ganar la liga española con el FC Barcelona en la temporada 2025-2026, Lamine Yamal aún no ha dicho su última palabra en el torneo. El experto cree que el joven talento podría haber guardado su mejor actuación para la final.

«Si España gana, veremos sin duda a representantes de este equipo entre los candidatos. Lamine Yamal ha tenido una temporada magnífica a pesar de las lesiones y es una figura crucial para la selección. Al mismo tiempo, no hay que olvidar a revelaciones como Mikel Oyarzabal. Sin embargo, si Argentina triunfa, el Balón de Oro será nuevamente para Lionel Messi», afirma Mendieta.

Lionel Messi, a sus 39 años, sigue demostrando que está en plena forma. El delantero del Inter Miami cambió el destino del partido en la semifinal contra Inglaterra al dar dos asistencias. El héroe de Qatar 2022 avanza con paso firme hacia su noveno Balón de Oro.

Las posibilidades de los rivales

Varias estrellas ya han quedado fuera de la lucha por este prestigioso trofeo. En particular, los capitanes de Francia e Inglaterra, Kylian Mbappé y Harry Kane, salieron de la lista de favoritos tras sus derrotas en semifinales. Esto ha intensificado aún más la rivalidad entre Yamal y Messi.

El año pasado, Lamine Yamal ocupó el segundo lugar en la votación del Balón de Oro. Una victoria este año podría convertirlo en el ganador más joven de la historia del fútbol. Por su parte, Messi buscará imponerse gracias a su experiencia acumulada durante años y su capacidad para jugar bajo presión.

La final del domingo no solo será un choque entre dos escuelas de fútbol de distintos continentes, sino que pasará a la historia como el encuentro entre el pasado y el futuro. Este partido, con los ojos del mundo puestos en él, determinará quién se sentará en el trono del fútbol mundial.