El seleccionador de Canadá califica a Uzbekistán como un equipo que no se rinde fácilmente

Tras la victoria de la selección nacional de Canadá en el partido amistoso contra Uzbekistán, el seleccionador Jesse Marsch compartió sus impresiones sobre el encuentro. El técnico estadounidense expresó su satisfacción con el desempeño de sus jugadores y elogió especialmente la solidez defensiva y el espíritu de lucha de la selección uzbeka.

Marsch señaló que el partido fue, en general, útil y significativo para Canadá. Mencionó que hubo varias buenas actuaciones individuales, que los jugadores cumplieron con sus tareas y que quedó satisfecho con el resultado.

“Creo que fue un buen partido. Tuvimos muchas buenas jugadas y buenas actuaciones individuales. Hablamos de ello después del partido: si podemos corregir algunos pequeños detalles, seremos capaces de controlar el juego aún más”, dijo Marsch.

Aunque Canadá ganó, el entrenador no ocultó que todavía hay aspectos que mejorar. Cree que trabajando en errores menores, Canadá podrá controlar mejor el balón, dictar el ritmo y limitar las oportunidades del rival en futuros encuentros.

Al mismo tiempo, Marsch habló con cariño sobre la selección de Uzbekistán. Describió a los “Lobos Blancos” como un equipo que no regala nada, que defiende con fiabilidad y que puede poner al rival en situaciones difíciles.

“Pero Uzbekistán es un equipo que no regala nada. Son muy sólidos defensivamente. Marcamos dos goles y podríamos haber marcado incluso más. Nos vimos peligrosos en los contraataques y muchos jugadores mostraron un buen rendimiento”, enfatizó.

Esta valoración es importante para Uzbekistán. Aunque el resultado no fue positivo, el respeto del entrenador rival y su mención a la organización defensiva demuestran el potencial de nuestros representantes. Antes de la Copa del Mundo, estos aspectos —disciplina defensiva, contraataques e intensidad— son cruciales.

Marsch también habló sobre el estado de sus jugadores, afirmando que los miembros de la selección canadiense se acercan a su plenitud física. Los jugadores se sienten bien, el ritmo de juego aumenta y esto alegra al entrenador.

“Es agradable ver que los jugadores se acercan al 100 por ciento de su forma física, se sienten bien y aumentan el ritmo. Estoy contento con el resultado. Fue un buen primer partido para nosotros”, dijo.

Para Canadá, este partido fue una prueba importante en el camino hacia la Copa del Mundo. El equipo de Marsch logró el resultado, pero el entrenador sabe que todavía queda mucho trabajo por delante. Cree que es necesario aprender las lecciones correctas y verse más fuertes en el próximo partido.

“Ahora tenemos que aprender de este partido y ser más fuertes en el siguiente. Especialmente en condiciones difíciles como las de hoy, con muchas faltas y jugadores regresando de lesiones”, dijo el experto.

Marsch también comentó positivamente sobre la calidad del terreno de juego. Señaló que el campo permitió a los jugadores luchar intensamente, deslizarse, disputar el balón y mostrar un fútbol de calidad.

“El campo estaba en buenas condiciones. Se podía deslizar, luchar y disputar el balón. Creo que el campo permitió un buen juego”, dijo.

Uno de los aspectos más importantes para el entrenador canadiense fue la concentración del equipo. Mencionó que en este tipo de partidos, los jugadores a veces pueden temer lesiones y bajar la intensidad, pero esta vez, Canadá se mantuvo concentrado.

“Lo más importante fue que nuestra concentración estuvo a un alto nivel. A veces, en estos partidos, los jugadores temen lesionarse y bajan la intensidad. Insistimos en que no debían perder la concentración independientemente de la situación”, dijo Marsch.

Cree que el equipo debe aprovechar cada día, seguir desarrollándose y no perder de vista los objetivos principales. El entrenador valoró muy positivamente el estado mental de los jugadores y enfatizó que esa actitud ayudó a conseguir la victoria.

“Debemos aprovechar cada día, avanzar y mantener nuestros objetivos a la vista. El equipo debe seguir creciendo y desarrollándose. Hoy, la mentalidad de los jugadores estuvo literalmente a un nivel ideal. Eso nos ayudó a jugar bien y conseguir una buena victoria”, dijo.

Marsch también dio información sobre el estado de Moise, quien sufrió una lesión. Dijo que el jugador no sufrió una lesión grave. Durante una jugada de ataque, chocó con Derek y recibió un golpe, pero su estado actual no es preocupante.

“No, no hay un problema grave. Chocó con Derek durante un ataque y recibió un golpe. Está en buena forma. Ha tenido situaciones similares antes: recibe un golpe, pero se recupera rápido. Jugó unos buenos 30 minutos. Se recuperará y lo prepararemos para el partido contra Irlanda”, dijo el entrenador.

El seleccionador canadiense también habló con cariño de los jugadores que regresan de lesiones, destacando el arduo trabajo que realizaron para alcanzar este nivel y crearse oportunidades.

Marsch dijo que, aunque algunos jugadores aún no se han recuperado por completo, se sintieron bien en el campo. Mencionó que, aunque los ejercicios de tiro con la pierna izquierda aún no están al máximo volumen para permitir la recuperación muscular, el hecho de que el jugador marcara un gol con la izquierda en una situación de uno contra uno le alegró.

“Creo que esto le ayuda a sentir que está muy cerca del 100 por ciento de su forma y listo para la Copa del Mundo”, dijo Marsch.

Cuando se le preguntó sobre Jonathan Osorio jugando en una posición diferente, el entrenador describió al jugador como un futbolista muy inteligente. Dijo que Osorio ha aumentado significativamente su intensidad en los últimos dos años y está en gran forma.

“Cuando se trata de Oso, sabemos que es un jugador muy inteligente. En los dos años desde que llegué, ha aumentado significativamente su intensidad. Ahora está en gran forma. Está trabajando muy bien en los entrenamientos. Ser capaz de jugar en diferentes posiciones es su gran ventaja”, dijo Marsch.

El entrenador enfatizó que, considerando las condiciones del partido de hoy, usar a Osorio en esa posición específica fue la decisión correcta. También expresó su satisfacción con el desempeño de Jayden Nelson y varios otros jugadores.

Al final de la conversación, Marsch agradeció a los aficionados que acudieron al estadio a pesar del clima lluvioso e incómodo. Bromeó diciendo que los habitantes de Edmonton aman el mal tiempo incluso más que el buen tiempo.

“Los aficionados fueron increíbles. Todos llegaron temprano. El apoyo a la selección nacional está a un muy buen nivel. A medida que avancemos, este interés solo crecerá. Estoy contento de que hayamos podido mostrar un fútbol interesante en el campo para que los aficionados se sientan aún más inspirados en las próximas semanas”, dijo el seleccionador de Canadá.

Para Canadá, la victoria contra Uzbekistán fue una buena señal antes de la Copa del Mundo. El equipo de Marsch logró el resultado, varios jugadores demostraron su valía y ofrecieron un partido agradable a los aficionados. Uzbekistán, a pesar de la derrota, fue reconocido por el entrenador rival como un equipo luchador, sólido en defensa y que no se rinde fácilmente.

Estos partidos proporcionan lecciones importantes para ambos equipos antes del Mundial. Canadá probó su fuerza una vez más, y Uzbekistán vio qué aspectos necesitan más trabajo en partidos de ritmo internacional. Queda poco tiempo para el gran escenario, lo que significa que cada conclusión vale oro.