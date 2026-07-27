Nuevo paso para la IA física: ¿Cómo las ondas cerebrales entrenan a los robots?

En uno de los almacenes de San Leandro, California, se está probando una nueva era de la inteligencia artificial utilizando el juego Jenga. Encord, una empresa que crea bases de datos para entrenar modelos de inteligencia artificial, se ha propuesto resolver el mayor problema de la robótica: la escasez de datos de entrenamiento físico del mundo real. Un empleado de Encord, que lleva un casco equipado con una cámara especial y sensores, mueve con cuidado bloques de madera. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según ixbt.com, este casco no solo observa el entorno, sino que también mide las ondas cerebrales del operador. Desarrollada por la startup alemana de neurociencia Zander Labs, esta tecnología permite formar un conjunto de datos mucho más útil para entrenar modelos al detectar estados mentales como el error, la intención y la sorpresa. Encord y Zander Labs están probando este enfoque actualmente.

Escasez de datos para la inteligencia artificial

Los expertos en robótica señalan que hoy en día la principal limitación no es la arquitectura del modelo, sino la aguda falta de datos de entrenamiento físico real. Mientras que los chatbots como ChatGPT fueron entrenados con textos de Internet, no existen fuentes preparadas similares para enseñar movimientos físicos a las redes neuronales. Recopilar datos para automóviles es difícil y costoso, y el uso de vídeos no puede garantizar la precisión del mundo real.

Vineeth Velmurugan, jefe del departamento de entrenamiento de robots de Encord, destaca que el problema de la escasez de textos también es relevante en la robótica. Según él, los creadores de modelos necesitan una base de datos cinco veces mayor que el corpus de vídeos de YouTube. Precisamente por eso, no solo la gestión de datos, sino su propia producción se ha convertido en una dirección comercial independiente.

Oportunidades identificadas a través de las ondas cerebrales

Lukas Gerken, neurocientífico de Zander Labs, explica que el volumen de actividad cerebral gastado al realizar una tarea específica muestra a los creadores de modelos en qué etapa es necesario ejecutar los modelos de mayor potencia. Durante este proceso de prueba, los operadores que controlan los robots a distancia realizan tareas complejas como verter líquido de una cafetera en una taza y apilar fichas de póquer, enriqueciendo la base de datos.

Actualmente, Encord recopila vídeos egocéntricos de varias fábricas a escala global, al tiempo que experimenta con nuevos métodos como las ondas cerebrales en su centro de San Leandro. Si estas pruebas dan frutos, se espera que en el futuro el proceso de preparación de robots humanoides y de almacén alcance una etapa cualitativamente nueva.