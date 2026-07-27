Fichaje de Emiliano Martínez: Luciano Spalletti hace unas declaraciones explosivas

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Fichaje de Emiliano Martínez: Luciano Spalletti hace unas declaraciones explosivas

El futuro de Emiliano Martínez, portero del Aston Villa y de la selección de Argentina, vuelve a estar en el centro de los rumores de fichajes. Las palabras pronunciadas por el entrenador de la Juventus de Turín, Luciano Spalletti, en una rueda de prensa han despertado un gran interés en el mundo del fútbol. A pesar de que el club inglés ha insistido firmemente en que no venderá a su guardameta en la ventana de fichajes de verano, el gigante italiano sigue mostrando abiertamente su interés. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información difundida por La Gazzetta dello Sport, tras la victoria en el partido amistoso del domingo, Luciano Spalletti respondió a las preguntas de los periodistas insinuando que el guardameta argentino desea cambiar de equipo. El técnico expresó su opinión abiertamente, recordando que la Juventus busca un nuevo portero para aumentar su competitividad, aunque por ahora el club cuenta con dos jugadores en su plantilla.

La postura de la directiva de la Juventus

El director general de la Juventus, Giovanni Carvali, también confirmó que la situación se está siguiendo de cerca. Según sus palabras, Emiliano Martínez es uno de los porteros en el radar de los turineses. No obstante, el club debe evaluar las oportunidades del mercado de fichajes con muchísima cautela, ya que los precios exigidos por algunos futbolistas son demasiado altos y alejados de la realidad.

Cabe recordar que Emiliano Martínez se incorporó al Aston Villa procedente del Arsenal en 2020. Durante este tiempo, ha disputado 256 encuentros con la camiseta del club inglés y ha dejado su portería a cero en 80 partidos. Asimismo, conquistó la UEFA Europa League en la temporada 2025-2026 y fue elegido mejor jugador del Aston Villa en 2024.

La firme respuesta del Aston Villa

A pesar de las noticias procedentes de Italia, el Aston Villa ha tomado la firme decisión de no dejar marchar a su líder. El director de operaciones de fútbol del club, Damian Vidagany, ya había rechazado categóricamente todas las suposiciones sobre la posible salida del guardameta a corto plazo.

El portero argentino ha jugado 67 partidos con su selección nacional. Sus títulos son de gran peso, entre los que destacan la Copa del Mundo de 2022 y dos títulos de la Copa América. El contrato del jugador es válido hasta 2029, y la razón principal por la que su precio de traspaso está tan valorado se debe precisamente a sus enormes éxitos en el ámbito internacional.

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