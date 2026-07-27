China instala por primera vez en el mundo un supercable submarino de 2000 MW de potencia

Logrando un avance sin precedentes en el sector energético, China completó con éxito la construcción de la primera línea de transmisión de electricidad submarina de corriente continua con un voltaje de ±500 kV en el mundo. Según ixbt.com, este gigantesco proyecto se llevó a está realizado en la costa de la ciudad de Yangjiang, en la provincia de Guangdong, y está destinado a transmitir la energía limpia producida en grandes parques eólicos marinos al sistema eléctrico terrestre. Así lo informa Ixbt.com lo comunica.

La longitud total de la nueva línea submarina es de 88,8 kilómetros. El sistema está adaptado para funcionar bajo un esquema bipolar, donde dos cables operan simultáneamente: uno transmite la corriente a través del polo positivo y el otro a través del polo negativo. Esta compleja arquitectura permite entregar una cantidad gigantesca de electricidad de hasta 2000 MW desde los parques eólicos marinos hasta la costa de una sola vez y sin pérdidas.

Tecnología innovadora e infraestructura única

La principal característica tecnológica del proyecto radica en el uso de la tecnología de transmisión de energía flexible llamada VSC-HVDC. Las líneas de corriente alterna convencionales comienzan a perder su eficiencia significativamente en distancias superiores a los 70 kilómetros debido a las pérdidas capacitivas. Las líneas de corriente continua están libres de esta desventaja y, según los expertos, la nueva solución permite reducir la pérdida de electricidad en casi un 60 por ciento.

La subestación submarina llamada «Corazón del viento marino», que es parte integral de este sistema, también destaca por su envergadura. Instalada este verano, esta instalación es la primera plataforma de conversión offshore del mundo perteneciente a la clase ±500 kV con una potencia de 2000 MW. Ha sido diseñada específicamente para conectar grandes parques eólicos marinos a la red general.

Eficiencia ecológica y perspectivas

Una vez que el proyecto entre en operación industrial completa, la energía generada por 163 aerogeneradores en los parques eólicos marinos Qingzhou Phase V y Phase VII se dirigirá a la región de la Gran Área de la Bahía de Guangdong - Hong Kong - Macao. Según los cálculos, esta línea es capaz de transmitir aproximadamente 6 mil millones de kW·h de electricidad «verde» al año.

Este indicador se considera suficiente para abastecer de electricidad ininterrumpida a millones de hogares. Al mismo tiempo, según la evaluación de los expertos, la puesta en marcha de esta infraestructura permitirá reducir en 5 millones de toneladas la cantidad de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera cada año.