Los océanos como entidad: científicos quieren añadir la escasez de oxígeno a las principales amenazas

La rápida disminución de los niveles de oxígeno en los océanos y otros ecosistemas acuáticos de la Tierra podría provocar la superación de los límites seguros para la humanidad. Científicos de la Scripps Institution of Oceanography de la Universidad de California en San Diego (UC San Diego) proponen en su estudio incluir la desoxigenación del medio acuático entre los indicadores clave que evalúan la estabilidad de nuestro planeta. Así lo informa Ixbt.com. informa .

A modo de información, cabe destacar que el concepto de los límites planetarios se presentó por primera vez a la comunidad científica en 2009 e incluye nueve procesos críticos que garantizan la estabilidad de la Tierra. Entre ellos se encuentran el cambio climático, la acidificación de los océanos, la pérdida de biodiversidad, el agotamiento de la capa de ozono y otros factores ambientales globales.

La desoxigenación y sus causas

Como informan ixbt.com y otras fuentes científicas, la disminución del oxígeno disuelto en océanos, ríos, lagos y aguas costeras está estrechamente relacionada con los nueve procesos mencionados anteriormente. El calentamiento global provocado por la actividad humana, el enriquecimiento excesivo de nutrientes debido a la contaminación y los cambios en la circulación de las aguas profundas se señalan como las principales causas de la falta de oxígeno en el medio acuático.

La caída de los niveles de oxígeno daña gravemente los procesos químicos y biológicos cruciales que participan en la regulación del clima. Esta situación pone en peligro la vida de todas las criaturas submarinas, desde microorganismos hasta grandes peces y tiburones. Asimismo, los cambios en las cadenas tróficas y la reducción de las oportunidades para encontrar presas también afectan negativamente a los mamíferos marinos.

Estabilidad ambiental global y nuevas medidas

Según los autores del estudio, la desoxigenación no es un problema aislado, sino un catalizador que amplifica el impacto de otros factores ambientales. La pérdida de oxígeno afecta directamente a los procesos climáticos, la distribución de las especies y el pleno funcionamiento de los ecosistemas acuáticos.

Este metaanálisis fue elaborado tras la conferencia climática COP25 de la ONU, y los científicos tienen como objetivo monitorear en el futuro el estado del oxígeno en los cuerpos de agua basándose en indicadores separados y establecer límites globales permitidos. Se espera que este enfoque sea un paso importante para evaluar la estabilidad de la Tierra y desarrollar medidas eficaces para preservar la biodiversidad.