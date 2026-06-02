Oliver Glasner deja el Crystal Palace tras una etapa histórica

Un gran revuelo y un cambio inesperado han sacudido la Premier League. El reconocido técnico austriaco Oliver Glasner, quien llevó al Crystal Palace a un nivel completamente nuevo en poco tiempo, ha dejado oficialmente su cargo como entrenador. El departamento de prensa de los 'Eagles' emitió un comunicado oficial.

El experimentado entrenador tomó las riendas del club londinense en febrero de 2024. Durante su gestión, el equipo disputó un total de 121 partidos, logrando 53 victorias, 33 empates y 35 derrotas.

El entrenador que cambió la historia de Londres

El paso de Oliver Glasner por el Crystal Palace quedará escrito con letras de oro en los libros del club. Antes de la llegada del austriaco de 51 años, los 'Eagles' nunca habían levantado un trofeo importante en su historia.

Glasner inculcó un espíritu ganador en el equipo en poco tiempo y logró los siguientes éxitos:

Llevó al equipo a la gloria en la FA Cup ;

Ganó el Community Shield ;

Demostró un gran nivel internacional al traer el trofeo de la UEFA Conference League a Londres.

¿Próxima parada: la Serie A y el gigante AC Milan?

Tras concluir su histórico paso por Londres, es poco probable que Oliver Glasner permanezca mucho tiempo sin trabajo. Según los últimos informes de la prensa deportiva europea, se espera que el austriaco tome pronto las riendas del AC Milan.

La directiva de los 'Rossoneri' ya estaría en la fase final de las negociaciones con Glasner. Una nueva era podría comenzar en Milán muy pronto.

¡Le deseamos mucha suerte a Glasner, quien regaló momentos inolvidables a los aficionados del Crystal Palace, y seguiremos atentos a las novedades!