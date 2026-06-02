La estrella del Chelsea Alejandro Garnacho luce su enorme nuevo tatuaje en la espalda

Alejandro Garnacho siempre ha estado en el centro de atención por sus decisiones audaces. Esta vez, el extremo del Chelsea ha llevado su pasión por el arte corporal a un nuevo nivel. El internacional argentino mostró un enorme tatuaje que cubre toda su espalda, con la imagen de uno de los villanos más famosos de la historia del cine. Así lo informa Goal.com informa .

El delantero de 21 años completó este proyecto en colaboración con el artista de renombre mundial Joaquin Ganga. El tatuaje representa al legendario Joker interpretado por Heath Ledger en la película "The Dark Knight" de 2008. La imagen muestra al personaje sosteniendo una carta de juego, acompañada de la famosa frase "Why so serious?".

Ganga es un gigante en su campo, habiendo trabajado anteriormente con estrellas mundiales como LeBron James, Drake y Post Malone. Garnacho viajó a Los Ángeles para realizar este enorme proyecto. Otros tatuajes en el cuerpo del jugador también reflejan sus intereses: tiene personajes de "Prison Break" y "Stranger Things" en su brazo, y al personaje de anime "Captain Tsubasa" en su pierna.

Mientras Garnacho acapara titulares fuera del campo por su apariencia, su futuro en Stamford Bridge sigue siendo incierto. A pesar de llegar con grandes expectativas, no ha logrado mostrar un rendimiento constante en Londres. El Chelsea está dispuesto a considerar ofertas por el jugador, que solo marcó 8 goles en todas las competiciones durante su temporada de debut.

A pesar de su bajo rendimiento en la Premier League, clubes italianos están mostrando interés en él. En particular, el Napoli tiene la intención de fichar al delantero. Sin embargo, cualquier transferencia dependerá de las exigencias financieras del Chelsea, ya que el club quiere recuperar una gran parte de la suma pagada al Manchester United hace 12 meses.