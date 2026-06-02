Un verdadero "terremoto" está a punto de comenzar en el mercado de fichajes europeo. El Real Madrid ha comenzado a trabajar seriamente en fortalecer su lateral derecho y traer a un jugador de alto nivel para esa posición. El nuevo objetivo de los "merengues" es Denzel Dumfries, el talentoso miembro del Inter de Milán y de la selección nacional de los Países Bajos.

Mundialmente famoso e influyente The Athletic Según las últimas noticias difundidas por esta publicación, este rápido defensa neerlandés se ha convertido en uno de los objetivos principales y prioritarios del gigante madrileño para el mercado de verano.

Acuerdo personal listo, cláusula de rescisión conocida

Según información fiable, los representantes del "Club Real" ya han contactado directamente con los agentes del jugador y han logrado llevar a cabo las primeras negociaciones. Afortunadamente, llegar a un acuerdo sobre las condiciones personales de Denzel Dumfries no supondrá ninguna dificultad para los madrileños: el propio jugador está totalmente dispuesto a continuar su carrera en el Santiago Bernabéu.

Actualmente, la cláusula de rescisión oficial en el contrato vigente de Denzel Dumfries con el Inter es de 25 millones de euros. Para el mercado futbolístico actual, esta valoración por un defensa de tal nivel satisface enormemente a la directiva del Real Madrid.

El gran plan de Pérez: ¿Cuándo se anunciará el fichaje?

Los expertos aseguran que la oficialización de este traspaso está directamente vinculada a los procesos políticos internos del club madrileño. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, planea completar oficialmente este fichaje si logra una nueva victoria en las próximas elecciones presidenciales.

Si todo sale según lo previsto, los aficionados de los "blancos" podrían escuchar la noticia oficial de que Denzel Dumfries se ha convertido en jugador del Real Madrid después del 7 de junio. ¡La llegada de un defensa tan fuerte y físicamente imponente será un verdadero regalo para los seguidores madridistas! Sigue los detalles de este fichaje mundial en Zamin.