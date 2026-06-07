Nueva Ola: Lamine Yamal, Erling Haaland y los debutantes del Mundial 2026

Queda menos de una semana para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Organizado por EE. UU., México y Canadá, este torneo contará por primera vez con 48 selecciones, lo que brinda a muchas estrellas del fútbol la oportunidad de debutar en el escenario global. Algunos jugadores estaban ausentes de esta prestigiosa competición debido a su juventud, mientras que otros no participaron porque sus selecciones nacionales no lograron clasificarse. Goal.com informa .

La selección de Noruega se ha clasificado para el torneo por primera vez desde 1998, y muchos la ven como la "sorpresa" de la competición. Junto a estrellas como Martin Odegaard, Antonio Nusa y Alexander Sorloth, la atención se centra en el delantero del Manchester City, Erling Haaland. Su registro con la selección es impresionante: 55 goles en 49 partidos. Este verano marca no solo el primer Mundial de Erling Haaland, sino también su primer gran torneo internacional.

Noruega se enfrentará a Irak, Senegal y Francia en la fase de grupos. Los defensas rivales ya están preocupados por los rápidos ataques de Erling Haaland. ¿Podrá el delantero, que bate récords en el Manchester City, mostrar la misma efectividad en su debut mundialista? La mayoría no lo duda.

La nueva esperanza del fútbol español, Lamine Yamal, también está en el punto de mira. Desde su debut con el Barcelona a los 15 años, ha asombrado al mundo con sus jugadas mágicas. Lamine Yamal se convirtió en un verdadero líder en la Eurocopa 2024 y contribuyó significativamente al título de España. Ahora está listo para conquistar la Copa del Mundo.

Si Lamine Yamal ofrece una actuación tan brillante en EE. UU. como en Europa, podría convertirse en el principal candidato al título de mejor futbolista del mundo. Además de estas dos estrellas, más de diez jugadores de clase mundial esperan con ansias su primera participación en un Mundial.