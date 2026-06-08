Marc Cucurella podría sacrificar su cabello por la victoria en el Mundial 2026

El defensa del Chelsea y de la selección española, Marc Cucurella, continúa haciendo promesas inusuales para tener éxito en el escenario internacional. Después de teñirse el pelo de rojo tras la victoria en la Eurocopa 2024, el futbolista indicó que está preparado para un cambio más drástico para el Mundial de 2026. Según Goal.com informa .

El defensa español se dirigió a los aficionados en las redes sociales, dejando un mensaje emocionante antes del próximo gran torneo. En el vídeo, afirmó con expresión seria: "El Mundial se acerca, pero esta vez no me teñiré el pelo". Los aficionados interpretaron esto como una indirecta de que si el equipo de Luis de la Fuente gana el trofeo, Cucurella se afeitará completamente su famoso cabello rizado.

La esposa del jugador también reaccionó a este posible cambio. Expresó su preocupación con humor en las redes sociales, comentando: "No vuelvas a casa sin tus rizos". Este incidente demostró una vez más que el cabello del futbolista se ha convertido no solo en parte de su imagen, sino en una parte integral de su personalidad.

Este tema también se ha convertido en una fuente principal de bromas dentro del campamento de la selección española. Los compañeros de equipo bromean diciendo que quieren ganar el Mundial solo para ver si Marc Cucurella cumple realmente su promesa. La estrella del Chelsea sigue siendo una de las figuras clave que elevan la moral del equipo con su carácter alegre.